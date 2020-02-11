Готують війська? ОБСЄ забила на сполох через підозріле "маскування" Росії на Донбасі

Російські окупанти на Донбасі почали масово обмежувати пересування патрулів СММ ОБСЄ тимчасово окупованими територіями.

Так, у період з 3 по 9 лютого був зафіксований 21 подібний випадок, повідомляється на офіційній сторінці штабу ООС у Facebook.

Третина відмов і затримок у доступі до непідконтрольних уряду України територій було зафіксовано на блокпосту біля населеного пункту Верхньошироківське (колишній Октябр) на півдні Донецької області.

Більше того, у щоденному звіті СММ ОБСЄ від 10 лютого оприлюднено інформацію про ще три випадки відмови патрулю Місії у проїзді на тимчасово окуповану територію через блокпост біля населеного пункту Верхньошироківське. При цьому цивільні транспортні засоби вільно проїздили через блокпост в обох напрямках.

Терористи Антикор

Також в ОБСЄ поскаржилися на те, що 8 лютого БПЛА СММ середнього радіусу дії піддавався впливу перешкод сигналу (за оцінкою, через ймовірне глушіння) під час польоту над районами поблизу того ж Верхньошироківського.

"Такі дії можуть мати на меті приховати заборонену діяльність збройних формувань Російської Федерації, зосередження, пересування або підготовку військ", – зробили висновок представники української сторони СЦКК, наголосивши, що дії з перешкоджання виконання представниками СММ ОБСЄ мандату Місії є неприпустимими.

Як повідомляв OBOZREVATEL, проросійські пропагандисти заявили, що в окупованому Луганську представники місії ОБСЄ нібито побили місцевих жителів. Однак насправді з'ясувалося, що бійку влаштували п'яні прихильники "русского міра", розповів журналіст Денис Казанський.

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