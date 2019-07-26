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"Готують відправку в бригаду 200": терористи "ЛНР" злили план провокації проти ЗСУ

6.1т Читати матеріал російською

Терористи "ЛНР" почали розганяти в мережі інформацію про те, що ЗСУ нібито готують "вкидання" про масові втрати у лавах окупантів для підриву бойового духу.

Так, вони по суті підтвердили, що мають намір влаштувати масові вбивства у своїх же лавах із метою дискредитації українських захисників. Про це написав на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), опублікувавши відповідний скріншот із фейком бойовиків.

Фейк терористів "ЛНР" про ЗСУ

Фейк терористів "ЛНР" про ЗСУ

Facebook Анатолія Штефана

"Ну, якщо ці олені самі таке написали, згідно з аналізом їхніх попередніх дій, вони ж приготували провокацію і відправлення своїх же окупантів у "200 бригаду" для інформаційної операції з дискредитації ЗСУ і підрозділів ОС. У них все просто: "Баби ще народять", – пояснив він.

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Терорист "ЛНР"

Терорист "ЛНР"

"Телеканал 24"

Як повідомляв OBOZREVATEL, одіозний терорист, "офіційний представник народної міліції ЛНР" Андрій Марочко раптово заявив, що вже не має відношення до бойових дій на окупованому Донбасі й нібито став "цивільною людиною".

Пізніше між ним і офіцером ЗСУ Анатолієм Штефаном зав'язалася бурхлива суперечка, під час якої терорист вибухнув погрозами "проїхатися на танку по Хрещатику".

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
Новини ЛНР ЗСУ
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Опять Штирлиц! Как он заипал этот фантазер.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Aleshin Aleksei, Ты хоть само поняло, что набекало-намекало, свiдомо МАНДАйнутое бидло?
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Турчинов козалуп, ты о полковнике Исаеве? А как тебе Шеленберг или Мюллер?Может Скубеевские или Кисилёвские фантазии тебе ближе?Ты,малыш,определись в своих предпочтениях.По мне,так майор Путин козалуп,так же,как и Турчинов.
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