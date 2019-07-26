"Готують відправку в бригаду 200": терористи "ЛНР" злили план провокації проти ЗСУ

Терористи "ЛНР" почали розганяти в мережі інформацію про те, що ЗСУ нібито готують "вкидання" про масові втрати у лавах окупантів для підриву бойового духу.

Так, вони по суті підтвердили, що мають намір влаштувати масові вбивства у своїх же лавах із метою дискредитації українських захисників. Про це написав на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), опублікувавши відповідний скріншот із фейком бойовиків.

Фейк терористів "ЛНР" про ЗСУ Facebook Анатолія Штефана

"Ну, якщо ці олені самі таке написали, згідно з аналізом їхніх попередніх дій, вони ж приготували провокацію і відправлення своїх же окупантів у "200 бригаду" для інформаційної операції з дискредитації ЗСУ і підрозділів ОС. У них все просто: "Баби ще народять", – пояснив він.

Терорист "ЛНР" "Телеканал 24"

Як повідомляв OBOZREVATEL, одіозний терорист, "офіційний представник народної міліції ЛНР" Андрій Марочко раптово заявив, що вже не має відношення до бойових дій на окупованому Донбасі й нібито став "цивільною людиною".

Пізніше між ним і офіцером ЗСУ Анатолієм Штефаном зав'язалася бурхлива суперечка, під час якої терорист вибухнув погрозами "проїхатися на танку по Хрещатику".

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