"Готують теракти проти мирних!" Окупанти вдалися до нової підлості проти ЗСУ на Донбасі

Російсько-окупаційні війська на Донбасі не тільки нахабно обстрілюють позиції українських воїнів, а й ведуть активну інформаційну війну проти ЗСУ.

Зокрема продовжують здійснювати інформаційні заходи з дискредитації Об'єднаних сил і зриву мирних ініціатив України. Про це повідомив полковник Максим Праута, передає пресцентр Міністерства оборони України.

Зокрема 11 грудня низка російських та підконтрольних окупантам ЗМІ поширили відео про виявлення "схрону з боєприпасами", який нібито заклали українські розвідники на підконтрольній окупаційній адміністрації території поблизу одного з районів розведення сил – біля Станиці Луганської.

Ілюстрація. Війна на Донбасі antikor.com.ua

Водночас провокаційно стверджувалось, що понад 280 мін та 32 тисячі патронів різного калібру мали бути використані нібито для проведення терористичних актів проти мирного населення.

"Очевидно, що приховане розміщення такої кількості боєприпасів є практично неможливим завданням для будь-якої спецслужби за наявних умов жорсткого контррозвідувального режиму на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, який забезпечується безпосередньо офіцерами ФСБ РФ", – зауважив полковник.

За його словами, Головне управління розвідки інформацією чітко встановило, що насправді зазначені боєприпаси приховувало саме командування окремих підрозділів 2 АК окупаційних військ – з метою подальшої наживи на їхньому незаконному продажі.

"Відтак "МДБ ЛНР" вирішило використати цей факт для проведення чергової антиукраїнської інформаційної акції", – додав Праута.

Як повідомляв OBOZREVATE, двоє українських військових отримали поранення в результаті бойових дій на Донбасі в середу, 11 грудня. Так, Росія не виконує взяті на себе зобов'язання зі сталого припинення вогню, про яке домовилися на зустрічі "нормандської четвірки".

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