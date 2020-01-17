Готують танки й артилерію: розвідка ЗСУ дізналася про небезпечні маневри терористів на Донбасі

Російські терористи на Донбасі почали поспіхом маскувати позиції танків і артилерії, включно з ракетними системами залпового вогню.

Про це стало відомо Головному управлінню розвідки, повідомляється на сайті Міністерства оборони України (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, зазначається, що вказана техніка окупантів розміщена в районах поблизу лінії зіткнення в готовності до негайного застосування. До того ж вона стоїть на меншій відстані, ніж це передбачено Мінськими домовленостями.

Танки Росії на Донбасі informnapalm.org

"Крім того, окупанти вживають заходів щодо обмеження допуску громадян до окремих населених пунктів на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях", – йдеться у зведенні Міноборони.

Війна на Донбасі Сайт Міноборони

Як повідомляв OBOZREVATEL:

на Донбасі зафіксовано перекидання важкої артилерії з території РФ. Окупанти масово везуть на схід України гаубиці, системи "Гіацинт" і іншу військову техніку.

Крім того в штабі ООС зазначили, що зафіксували переміщення семи танків із території Росії на тимчасово непідконтрольну територію Донбасу.

Це може вказувати на майбутню провокацію або на підготовку до "певних дій".

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