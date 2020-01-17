Головна Новини
17 січня • оновлено в 16:10
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Готують танки й артилерію: розвідка ЗСУ дізналася про небезпечні маневри терористів на Донбасі

1.4т
Читати матеріал російською

Російські терористи на Донбасі почали поспіхом маскувати позиції танків і артилерії, включно з ракетними системами залпового вогню.

Про це стало відомо Головному управлінню розвідки, повідомляється на сайті Міністерства оборони України (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, зазначається, що вказана техніка окупантів розміщена в районах поблизу лінії зіткнення в готовності до негайного застосування. До того ж вона стоїть на меншій відстані, ніж це передбачено Мінськими домовленостями.

Танки Росії на Донбасі

Танки Росії на Донбасі

informnapalm.org

Новини
Терористи Путіна підключили снайперів на Донбасі: у ЗСУ втрати

"Крім того, окупанти вживають заходів щодо обмеження допуску громадян до окремих населених пунктів на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях", – йдеться у зведенні Міноборони.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Сайт Міноборони

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • на Донбасі зафіксовано перекидання важкої артилерії з території РФ. Окупанти масово везуть на схід України гаубиці, системи "Гіацинт" і іншу військову техніку.

  • Крім того в штабі ООС зазначили, що зафіксували переміщення семи танків із території Росії на тимчасово непідконтрольну територію Донбасу.

  • Це може вказувати на майбутню провокацію або на підготовку до "певних дій".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Міністерство оборони України Головне управління розвідки
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
14
10
Смішно
2
Цікаво
9
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Только мощный американский спутник подлетел, чтобы их заснять, а они уже замаскированы. Путинские войска пошли на очередную подлость.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
украинцы, в Донецке и Луганске нет нужды ни к чему готовиться, достаточно, чтобы Путин и Шойгу был готовы... если что, то 2-3 недели, и государство Украина перестанет существовать... и все укрогерои, что геройствуют на Обозе, превратятся в лайно на дороге ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
укроновины: кто кого перебрешет...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги