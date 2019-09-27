"Готують смерть": Цимбалюк розшифрував погрозу Лаврова щодо Придністров'я у "ДНР"

Публічна заява глави МЗС Росії Сергія Лаврова про подібність окупованого Донбасу до невизнаного Придністров'я свідчить про те, що окупанти планують остаточно вбити цей регіон.

Про це у своєму відеоблозі на YouTube заявив український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Нарешті вони сказали, що будують чи вже побудували на окупованому сході України. Вони створюють місце, яке на тілі людини нижче спини. Ось це місце "русского міра", де нічого немає", – каже він.

Цимбалюк і Лавров

Журналіст наголосив, що мета Росії – перетворити Донбас на сіру зону, де лишаться самі пенсіонери, а всі люди працездатного віку будуть змушені звідти виїхати. За словами Цимбалюка, для того, щоб дізнатися майбутнє Донбасу, слід запам'ятати місто зразка 2014 року. Більше того, далі буде тільки гірше, переконаний він.

"Повернення буде на рівень 1991 року в СРСР – піонери, жовтенята, підвали, МДБ тощо. Повний російський контроль. Лавров вперше порівняв окупований Донбас із Придністров'ям. Це означає, що вони готують смерть для цього регіону. Остаточно "русскій мір" там усіх задушить", – підсумував Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський під час розмови із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим на Генасамблеї ООН зажадав негайного припинення війни на Донбасі.

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