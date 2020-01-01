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1 січня • оновлено в 16:11
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Готують новий удар? Стало відомо про підозрілу поведінку окупантів на Донбасі

3.3т
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Російські найманці на Донбасі блокують пересування патрулів СММ ОБСЄ, що викликає підозру.

Таку заяву зробила українська сторона спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін. У щоденному звіті від 31 грудня 2019 СММ ОБСЄ інформує про відмову патрулю Місії у проїзді на тимчасово окуповану територію Донецької області через блокпости біля населених пунктів Верхньошироківське (колишній Октябрь) і Приморське.

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СММ ОБСЄ

СММ ОБСЄ

Крім того, представники збройних формувань Російської Федерації не дозволили спостерігачам увійти на територію об'єкта збройних формувань біля населеного пункту Михайлівка.

"Такі дії можуть мати на меті приховати заборонену діяльність збройних формувань Російської Федерації і пересування або підготовку військ", – підкреслили спостерігачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 31 грудня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі п'ять разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із озброєння БТР, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї. Втрат серед наших військових немає.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
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