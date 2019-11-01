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1 листопада • оновлено в 05:15
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/ Розслідування

Готують ЄС український сценарій? Цимбалюк спіймав подругу Путіна на погрозах

1.5т Читати матеріал російською

Український журналіст Роман Цимбалюк спіймав голову Ради федерації Росії Валентину Матвієнко на прихованих погрозах вторгнення в Європу.

Так, під час виступу на міжнародній конференції вона заявила, що захист прав співвітчизників був, є і буде одним із пріоритетів зовнішньої політики Росії. Цей фрагмент Цимбалюк включив у свій відеоблог на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Цимбалюк і Матвієнко

Цимбалюк і Матвієнко

"Ось це називається завуальована погроза вторгнення в країни Європи. Тому що якось так вийшло, що з Росії та пострадянських країн дійсно багато людей виїхало. І ось тепер, коли Росія почала вставати з колін (вона робить це дуже довго і постійно), працює дуже добре російське телебачення, багато людей на заході засумували за своєю історичною батьківщиною. Повертатися хочуть не всі. Хочуть, щоб їх захистили на місці, щоб їм не потрібно було здійснювати дій в рамках прекрасного алгоритму "валіза – вокзал – Росія", – помітив журналіст.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
російська пропаганда
Особи
Валентина Матвієнко Роман Цимбалюк
Місце
Росія
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Укроп это овощ, ботаны врать не будут.
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Бл*дь, да отправьте его в Куив, пусть оттуда вещает ...
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
ушастый уже не в трэнде Неинтересен...убог..молочлив...жалок
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