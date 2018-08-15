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Готують арешти: в "ЛНР" придумали "пастку" для українських патріотів

1.9тЧитати новину російською

"МГБ ЛНР" взялося обдзвонювати членів різних громадських організацій, що діяли на території Луганської області до окупації в пошуках проукраїнські налаштованих осіб під виглядом українських патріотів, провокуючи їх на "незаконні" дії.

Як координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат України (фракція "Народний фронт") Дмитро Тимчук на сторінці в Facebook, терористи закликають спільно боротися з російськими окупантами, поширювати українську символіку і пропагандистські листівки.

"Мета - виявити членів громадських організацій, які зголосяться на подібну діяльність з подальшими арештами за підозрою в шпигунстві або схилянням до негласної співпраці з виявлення проукраїнські налаштованих громадян в обмін на непритягнення до відповідальності", - написав він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні запропонували нове покарання для учасників референдуму "Л / ДНР".

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на ДонбасіНовини Луганська і Луганської області
Особа
Дмитро Тимчук
Місце
Україна
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