Готують арешти: в "ЛНР" придумали "пастку" для українських патріотів

"МГБ ЛНР" взялося обдзвонювати членів різних громадських організацій, що діяли на території Луганської області до окупації в пошуках проукраїнські налаштованих осіб під виглядом українських патріотів, провокуючи їх на "незаконні" дії.

Як координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат України (фракція "Народний фронт") Дмитро Тимчук на сторінці в Facebook, терористи закликають спільно боротися з російськими окупантами, поширювати українську символіку і пропагандистські листівки.

"Мета - виявити членів громадських організацій, які зголосяться на подібну діяльність з подальшими арештами за підозрою в шпигунстві або схилянням до негласної співпраці з виявлення проукраїнські налаштованих громадян в обмін на непритягнення до відповідальності", - написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні запропонували нове покарання для учасників референдуму "Л / ДНР".