Готував диверсію в тилу! ЗСУ взяли в полон ще одного найманця

На Донбасі, неподалік від позицій одного із підрозділів Об'єднаних сил, затримали ще одного військовослужбовця 100-ї окремої мотострілкової бригади російсько-окупаційних військ.

Він мав завдання здійснити диверсію в тилу наших військ, що обороняються на Курахівському напрямку, повідомляє прес-центр ООС.

"Диверсант, який був у цивільному одязі, виявився рядовим 3-го батальйону 100-ї окремої мотострілкової бригади Андрій Б.", – сказано в повідомленні.

ТСН

Військовослужбовці, які виконували бойове завдання, заздалегідь помітили безглузді спроби бойовика обійти наші позиції з флангу. Бойовик затриманий, він надав необхідну інформацію розвідці Об'єднаних сил.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі 5 квітня противник 17 раз порушив режим припинення вогню, застосував 10 раз озброєння, заборонене мінськими домовленостями, і витратив 59 мін калібрів 120 і 82 мм.

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