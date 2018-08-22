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Готували удар: на Луганщині знищили скупчення бронетехніки терористів

4.6тЧитати новину російською

Разом із танком терористів "ЛНР", який нещодавно підстрелили під селищем Жолобок на Луганщині, Третя сила також виявила і знищила чотири ворожих БМП.

Найімовірніше скупчення техніки ворог підготував для удару по українських позиціях, написав волонтер Юрій Мисягін на своїй сторінці у Facebook.

"Якийсь розумний полководець противника сконцентрував їх в одному місці. Як варіант, їх могли сконцентрувати для удару по наших позиціях. БМП були оперативно виявлені і точним вогнем невідомого калібру були знищені. Всі чотири!!!", - розповів він.

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Також волонтер уточнив, що інформація про знищення бронетехніки противника підтверджена і є в Генеральному штабі України та у Штабі Операції Об'єднаних сил.

Користувачі мережі також зраділи хорошій новині і традиційно відреагували на неї кумедними коментарями.

"Невідомій Трeтій силі виділити молока, для заохочення", "Що, знову пояс Персеїди звіздонув?", "Такі новини - бальзам на душу!", "Премія за точність і оперативність!", "Сподіваюся, з екіпажем", "Айяяяй!", "Красавчеги", - пишуть українці.

Знищення броні терористів ЛНР

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "ЛНР" лишилися без опорного пункту біля селища Жолобок, який у результаті ліквідації згорів дотла.

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
УкраїнаЛуганськ
Об'єкт
Новини ЛНР
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Комментарии на сайте не модерированы
Хозяин Хохлов
Хозяин Хохлов
Твитерные перемогаторы. Щас стекломоя намахнут, и БМП будет восемь
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Хозяин Хохлов, Имеешь в виду "Боярышник" и отчет о потерях перед московским командованием?
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1
Levitsky Valery
Levitsky Valery
В мире интересного --- действует ТРЕТЬЯ сила, а кацапье получает пи*дюлей по ПЕРВОЕ число
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
Levitsky Valery, моника.ты тут?уже всё поделала? чубатое быдло обслужила?
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
папуасы. охуеть. а четвертая сила вас обоссала,
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