Готували удар: на Луганщині знищили скупчення бронетехніки терористів

Разом із танком терористів "ЛНР", який нещодавно підстрелили під селищем Жолобок на Луганщині, Третя сила також виявила і знищила чотири ворожих БМП.

Найімовірніше скупчення техніки ворог підготував для удару по українських позиціях, написав волонтер Юрій Мисягін на своїй сторінці у Facebook.

"Якийсь розумний полководець противника сконцентрував їх в одному місці. Як варіант, їх могли сконцентрувати для удару по наших позиціях. БМП були оперативно виявлені і точним вогнем невідомого калібру були знищені. Всі чотири!!!", - розповів він.

Також волонтер уточнив, що інформація про знищення бронетехніки противника підтверджена і є в Генеральному штабі України та у Штабі Операції Об'єднаних сил.

Користувачі мережі також зраділи хорошій новині і традиційно відреагували на неї кумедними коментарями.

"Невідомій Трeтій силі виділити молока, для заохочення", "Що, знову пояс Персеїди звіздонув?", "Такі новини - бальзам на душу!", "Премія за точність і оперативність!", "Сподіваюся, з екіпажем", "Айяяяй!", "Красавчеги", - пишуть українці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "ЛНР" лишилися без опорного пункту біля селища Жолобок, який у результаті ліквідації згорів дотла.