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/Розслідування

"Готували теракти": розсекречено план "Л/ДНР" щодо 8 полонених бійців ЗСУ

11.7тЧитати матеріал російською

Вісім бійців ЗСУ, які потрапили в полон у зоні бойових дій на Донбасі, можуть бути використані терористами "ДНР" для створення нових фейків про Україну.

Окупанти стверджують, що українські військові нібито планували "організацію і проведення терористичних актів" у "ДНР".

Терористи заявили, що "завдання і цілі зазначеної диверсійної групи відпрацьовані спільно з Головним управлінням розвідки і СБУ".

У свою чергу офіцер ЗСУ Анатолій Штефан повідомив, що терористи будуть чинити психологічний вплив на полонених.

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ANNA-News

ANNA-News

Бійці ВСУ потрапили в полон на Донбасі

"Готують до постановочних інтерв'ю з метою дискредитації ЗСУ, ООС і керівництва військової частини, а звичайними словами для сюжетів на росЗМІ. Незабаром ці матеріали вже вийдуть в ефір, переглядаючи їх і перед своїми припущеннями і постами, пам'ятайте про вплив і пресинг, що здійснять на військових", – написав він.

"Готували теракти": розсекречено план "Л/ДНР" щодо 8 полонених бійців ЗСУ
"Готували теракти": розсекречено план "Л/ДНР" щодо 8 полонених бійців ЗСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Уранці 22 травня вісім військовослужбовців Збройних сил України потрапили у полон у зоні бойових дій на Донбасі.

  • Міністр оборони Степан Полторак підтвердив інформацію про 8 полонених і сказав, що вони були зі старшиною.

  • У "ДНР" заявили, що "із затриманими проводяться слідчі заходи".

  • Як з'ясувалося, українські бійці, які потрапили в полон, не виконували жодних бойових завдань, а здійснювали тилову операцію. Найімовірніше, навігатор, яким користувалися військові, вказав їм неправильний шлях.

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Теми
Війна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Герой. Он шел на Одесс, а вышел к Херсону. Там было 8 идиотов? Или бухие?
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Ронович Рон
Ронович Рон
Алкашня за водкой не доехала, какие там террористы, дали бы им ящик боярышника, и отпустили )))
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
а может им талоны на усиленное питание и путёвки в Крым?
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Рейт ,серьёзно? и факты есть? Мазепинское племя-стоило бы.
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Рейт Адам
Рейт Адам
Smekalov Sergey, не,вы обычно кости ломаете,рубите руки,а про путевки в Крым как- то разговор не заходит.
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