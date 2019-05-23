"Готували теракти": розсекречено план "Л/ДНР" щодо 8 полонених бійців ЗСУ

Вісім бійців ЗСУ, які потрапили в полон у зоні бойових дій на Донбасі, можуть бути використані терористами "ДНР" для створення нових фейків про Україну.
Окупанти стверджують, що українські військові нібито планували "організацію і проведення терористичних актів" у "ДНР".
Терористи заявили, що "завдання і цілі зазначеної диверсійної групи відпрацьовані спільно з Головним управлінням розвідки і СБУ".
У свою чергу офіцер ЗСУ Анатолій Штефан повідомив, що терористи будуть чинити психологічний вплив на полонених.
ANNA-News
Бійці ВСУ потрапили в полон на Донбасі
"Готують до постановочних інтерв'ю з метою дискредитації ЗСУ, ООС і керівництва військової частини, а звичайними словами для сюжетів на росЗМІ. Незабаром ці матеріали вже вийдуть в ефір, переглядаючи їх і перед своїми припущеннями і постами, пам'ятайте про вплив і пресинг, що здійснять на військових", – написав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Уранці 22 травня вісім військовослужбовців Збройних сил України потрапили у полон у зоні бойових дій на Донбасі.
Міністр оборони Степан Полторак підтвердив інформацію про 8 полонених і сказав, що вони були зі старшиною.
У "ДНР" заявили, що "із затриманими проводяться слідчі заходи".
Як з'ясувалося, українські бійці, які потрапили в полон, не виконували жодних бойових завдань, а здійснювали тилову операцію. Найімовірніше, навігатор, яким користувалися військові, вказав їм неправильний шлях.
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