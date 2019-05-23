"Готували теракти": розсекречено план "Л/ДНР" щодо 8 полонених бійців ЗСУ

Вісім бійців ЗСУ, які потрапили в полон у зоні бойових дій на Донбасі, можуть бути використані терористами "ДНР" для створення нових фейків про Україну.

Окупанти стверджують, що українські військові нібито планували "організацію і проведення терористичних актів" у "ДНР".

Терористи заявили, що "завдання і цілі зазначеної диверсійної групи відпрацьовані спільно з Головним управлінням розвідки і СБУ".

У свою чергу офіцер ЗСУ Анатолій Штефан повідомив, що терористи будуть чинити психологічний вплив на полонених.

ANNA-News Бійці ВСУ потрапили в полон на Донбасі

"Готують до постановочних інтерв'ю з метою дискредитації ЗСУ, ООС і керівництва військової частини, а звичайними словами для сюжетів на росЗМІ. Незабаром ці матеріали вже вийдуть в ефір, переглядаючи їх і перед своїми припущеннями і постами, пам'ятайте про вплив і пресинг, що здійснять на військових", – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Уранці 22 травня вісім військовослужбовців Збройних сил України потрапили у полон у зоні бойових дій на Донбасі.

Міністр оборони Степан Полторак підтвердив інформацію про 8 полонених і сказав, що вони були зі старшиною.

У "ДНР" заявили, що "із затриманими проводяться слідчі заходи".

Як з'ясувалося, українські бійці, які потрапили в полон, не виконували жодних бойових завдань, а здійснювали тилову операцію. Найімовірніше, навігатор, яким користувалися військові, вказав їм неправильний шлях.

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