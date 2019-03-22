Готували "контрабанду": в Україні викрили підлу провокацію ФСБ

Росія замислила нову провокацію, в рамках якої планується показове затримання громадян України за нібито спробу контрабанди російської продукції військового призначення.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник групи "Інформаційний Спротив" Дмитро Тимчук.

Зазначається, що раніше ІС стало відомо, що працівники управління ФСБ РФ по Курській області через агентуру в середовищі російських контрабандистів шукають виконавців з-поміж українських громадян, готових організувати переміщення з РФ на територію України партії комплектуючих російського виробництва, необхідних для ремонту української військової техніки.

Російсько-український кордон Уніан

Мотивацією для українців мали стати гроші. Спецслужба планувала затримати "контрабандистів" під час перетину кордону, щоб створити пропагандистську картинку.

Тимчук розповів, що дані про провокації були підтверджені новими фактами. У РФ тема поставок російських комплектуючих в Україну глибоко опрацьовується і планується бути реалізованою найближчим часом.

Так, за інформацією групи ІС, військовій прокуратурі РФ, з посиланням на розпорядження заступника Генпрокурора РФ Л. Коржинека, доручається терміново організувати перевірки в піднаглядних військових частинах і профільних ремонтних підприємствах у взаємодії з органами прокуратури суб'єктів РФ і територіальними органами ФСБ РФ.

ФСБ Комсомольская правда

Під контроль потрапили також факти реалізації запасних частин в Україну безпосередньо або через треті країни під виглядом металобрухту, починаючи з 2014 року.

Визначили в РФ і крайній термін такої перевірки — 30 березня 2019 року.

Тимчук також попередив, що до цього моменту можуть бути приурочені гучні пропагандистські акції росТБ, мета яких — також посилити "негативний ефект" всередині українського суспільства напередодні і в день виборів президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ФСБ Росії доручила керівництву "МДБ ДНР" і "МДБ ЛНР" забезпечити максимально можливий вплив на майбутні вибори президента України.

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