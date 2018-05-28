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"Готувалася до випускного": що відомо про трагічно загиблу на Донбасі дівчинку

1.5тЧитати новину російською

У 15-річної Дарини Каземірової, яка загинула в понеділок, 28 травня, у результаті мінометного вогню бойовиків по мирному селищі Залізне (Торецьке) Донецької області, практично не було шансів вижити.

Як повідомляє "24 канал", місце, в яке потрапив снаряд, розташоване на околиці села, немає жодного стратегічно важливого об'єкта, куди могли б цілити бойовики.

Однак поблизу будинку, в якому жила загибла, розірвалися цілих дві міни. Одна - за 20 метрів від житла, друга, яка і вбила школярку, залетіла прямо на подвір'я.

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"Дашенька, 25 травня їй було 15 років, дитина прагнула вчитися, іспити здавати. 9 клас, до випускного готувалася. Вона в сьомій школі вчилася, у мене тут жила останній місяць. Від мене в школу їздила. Вони тут з братом жили", - розповіла бабуся загиблої Олена Євгенівна.

Як кажуть родичі, дівчинка загинула миттєво, і шансів вижити в неї не було, тому що 120-та міна вибухнула буквально за 2-3 метри від неї. Єдина перешкода, яка навряд чи могла врятувати Дашу - дерев'яні дошки вбиральні.

"Вибух. І все. І я думаю: О! Я тут був... Ось, 10 метрів, скільки тут. Видно пил, дим. Підходжу сюди, думаю, туалет мені поламало, майже не завалило. Двері відкриваю, а там вона лежить, внучка. Все", - згадує дідусь Віктор Васильович.

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За словами родичів, похорони будуть уже найближчими днями.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні були опубліковані фото загиблої школярки.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
УкраїнаДонецьк
Об'єкти
Новини ДНРНовини Донбасудіти
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