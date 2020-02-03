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3 лютого • оновлено в 10:06
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"Готуйтеся до війни": у РНБО повідомили, як виб'ють окупантів з Донбасу

1.8т
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Для запобігання повномасштабного вторгнення Росії в Україні потрібно зробити український народ сильним в максимально короткі для держави терміни – 3-5 років.

Про це в інтерв'ю "Фактам" розповів заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони, генерал-майор Сергій Кривонос.

"Хочеш миру – готуйся до війни. Перший крок – це рух опору. Подробиці озвучити не можу, це окрема закрита тема. Якщо коротко, то потрібно, щоб в кожному населеному пункті – селі, райцентрі, місті – були люди, здатні дати відсіч в випадку агресії і перетворити життя окупантів в пекло. Будь-якими способами – підриваючи, завдаючи ворогові точкові удари і т. д." – пояснив він.

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Кривонос зазначив, що в Кремлі повинні зрозуміти, що окупація українських земель їм не по зубам: "вхід рубль, а вихід – десять".

"Другий крок і основа програми – територіальна оборона. Щоб у разі чого в максимально короткий час взяти під контроль стратегічно важливі об'єкти державної та місцевої інфраструктури. Принцип територіальної оборони – я захищаю себе, свою сім'ю, свій будинок, вулицю, село, місто, мені тут чужаки не потрібні. Одним з яскравих прикладів територіальної оборони стало Сватове Луганської області. Коли там в 2014 році з'явилися "зелені чоловічки", проукраїнські активісти викинули їх звідти", – акцентував заступник секретаря РНБО.

Кривонос підсумував, що на фронті повинна воювати армія, а в тилу підготовлені та мотивовані громадяни будуть забезпечувати порядок і нормальне функціонування всіх державних органів.

Окупанти на Донбасі

Окупанти на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше представники України і Росії на переговорах в Мінську обговорили дев'ять можливих ділянок для нового розведення військ на Донбасі.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Сергій Кривонос
Місце
Україна
Теги
Донбас РНБО
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