Готується захоплення плацдарму: Тука попередив про небезпеку на Донбасі

В районі селища Станиця Луганська Луганської області на лівому березі річки Сіверський Донець, контрольованому терористами, вранці 27 червня було помічено "велике скупчення живої сили".

"Сьогодні вранці від мешканців надійшла досить тривожна інформація". Про це OBOZREVATEL розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб України Георгій Тука.

"Справа в тому, що правий берег Сіверського Дінця контролюємо ми, а лівий берег контролюють терористи. На лівому березі є панівна висота. На цій висоті і в районі ще двох населених пунктів люди помітили велике скупчення живої сили в таких обсягах, в яких вони не бачили за кілька років. Самі місцеві жителі з цього приводу дуже стривожені", – повідомив він.

Станиця Луганська, ілюстрація 5 канал

У цьому контексті заступник міністра нагадав про випадок, який стався в тому ж місці 2016 року. "У 2016 році терористи провели підлий, але характерний для них прийом. В один із днів, в кінці часу роботи КПВВ, коли вони зі своєї території випустили останню партію цивільних, за спинами цих цивільних через міст перейшли 4 сепаратисти. Вони сховалися під незруйнованим перекриттям моста. Наші на ці дії чомусь ніяк не відреагували. Була команда спостерігати. Поки наші спостерігали, ці там обладнали повноцінний блокпост. На нашому боці річки. Таким чином, мало того, що вони перебралися на нашу сторону річки, так вони ще й повністю контролювали мостову переправу".

За оцінками Туки, "в разі якщо у них виникне спокуса повторити подібний маневр, то тут можемо сподіватися виключно на нашу розвідку і наших військовослужбовців, тому що на крики і демарші з боку імпотентного ОБСЄ я зовсім не розраховую".

"Я не виключаю того, що у терористів може виникнути така спокуса – за допомогою підтримки регулярних військ Російської Федерації скористатися відведенням українських військ безпосередньо з берега, стрімко перебратися і захопити плацдарм вже на нашому березі", – переконаний він.

Тука також розповів про інше непряме підтвердження таких побоювань - за даними розвідки, "на одній з нарад у Пасічника один з місцевих "керівників", "міцний господарник", доповідав, що вони вже підготували металеву збірно-розбірну конструкцію, яку можна буде використовувати в якості переправи, не чекаючи ремонту пошкодженого мосту для переправлення транспорту".

Таким чином, "приготована конструкція у них вже є. Будуть вони її використовувати чи ні – не знаю", – резюмував Тука.

Як писав OBOZREVATEL, біля контрольно-пропускного пункту в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" в середу, 26 червня, розпочався перший етап відведення українських підрозділів.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram