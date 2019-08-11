Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

Готується до вторгнення? Росія потроїла кількість військ у Криму

1.1т Читати матеріал російською

За даними Служби зовнішньої розвідки Естонії, Росія майже потроїла свою військову чисельність в окупованому Криму з моменту анексії в 2014 році.

Москва стягнула велику кількість військової техніки, готуючись до нового вторгнення в Україну, пише Washington Examiner.

"Мета зміцнення сил – розмістити російські підрозділи і техніку для можливих наступальних операцій вглиб України в разі більш широкої конфронтації і ефективно запобігти прибуттю міжнародної допомоги в країну", – йдеться в звіті Міжнародної безпеки та Естонії за 2019 рік.

Новини
Київ запротестував через вояж Путіна в Крим: у РФ огризнулись

У доповіді говориться, що Росія збільшила чисельність своїх військ в Криму з 12 500 до 31 500 в період між 2014 і 2018 роками. Бронетехніка збільшилася з 92 до 583, а артилерійські системи виросли з 24 до 162. Кількість літаків збільшилася майже в шість разів, з 22 до 122. Російський військово-морський флот також значно збільшив свою – з 27 до 78.

Відзначається, що Естонія, яка розташована в Балтійському регіоні Європи, знаходиться на передньому краї боротьби з російською агресією. Естонські чиновники відзначають, що Росія нападає на їх країну за допомогою дезинформаційних атак і пропаганди.

окупація Криму

окупація Криму

Відзначається, що ще в 2007 році Естонія стала жертвою масштабної кібератаки, яка тимчасово паралізувала банки, ЗМІ та урядові установи. Естонія звинувачувала Росію в нападах, хоча пряма участь Кремля не доведена.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі опублікували підтвердження участі військових Чорноморського флоту Росії в анексії Криму в 2014 році.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Анексія Криму
Місце
Естонія
Теги
Крим Росія
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
9
8
Смішно
1
Цікаво
5
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Уже шестой год пошел как хохлятские СМИ периодически сообщают о скором вторжении российских войск. Уже завтра об этом уже никто не вспомнит
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
CARGO 100
CARGO 100
От Зеленского требуют выставить счет Монголии на 10 миллиардов долларов. Такая петиция опубликована на сайте украинского президента. Автор петиции вспомнил про события 1240 года. Тогда ханская орда осадила Киев, впоследствии город был разрушен.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Макарский Александр
Макарский Александр
СВР Эстонии! Это писец! Звучит,типа, як ВМФ Украины. Дальше можно не читать
Показати коментар повністю
Відповісти
4
1

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...