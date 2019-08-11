Готується до вторгнення? Росія потроїла кількість військ у Криму

За даними Служби зовнішньої розвідки Естонії, Росія майже потроїла свою військову чисельність в окупованому Криму з моменту анексії в 2014 році.

Москва стягнула велику кількість військової техніки, готуючись до нового вторгнення в Україну, пише Washington Examiner.

"Мета зміцнення сил – розмістити російські підрозділи і техніку для можливих наступальних операцій вглиб України в разі більш широкої конфронтації і ефективно запобігти прибуттю міжнародної допомоги в країну", – йдеться в звіті Міжнародної безпеки та Естонії за 2019 рік.

У доповіді говориться, що Росія збільшила чисельність своїх військ в Криму з 12 500 до 31 500 в період між 2014 і 2018 роками. Бронетехніка збільшилася з 92 до 583, а артилерійські системи виросли з 24 до 162. Кількість літаків збільшилася майже в шість разів, з 22 до 122. Російський військово-морський флот також значно збільшив свою – з 27 до 78.

Відзначається, що Естонія, яка розташована в Балтійському регіоні Європи, знаходиться на передньому краї боротьби з російською агресією. Естонські чиновники відзначають, що Росія нападає на їх країну за допомогою дезинформаційних атак і пропаганди.

окупація Криму

Відзначається, що ще в 2007 році Естонія стала жертвою масштабної кібератаки, яка тимчасово паралізувала банки, ЗМІ та урядові установи. Естонія звинувачувала Росію в нападах, хоча пряма участь Кремля не доведена.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі опублікували підтвердження участі військових Чорноморського флоту Росії в анексії Криму в 2014 році.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!