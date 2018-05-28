"Готується до гіршого": названий найбільший кошмар Путіна

Найбільший кошмар для глави Росії Володимира Путіна - побачити Україну в НАТО.

Таку думку висловив бізнесмен Євген Платон на своїй сторінці у Facebook, посилаючись на аналітичний огляд американської приватної розвідувально-аналітичної компанії Stratfor.

"США закликали зміцнити східний фронт НАТО, який Вашингтон розглядає у вигляді оборонних кроків із розгортання військ та ініціатив щодо стримування Москви" - написав Платон.

Він також нагадав прогнози про те, що в довгостроковій перспективі недовіра між США і Росією буде тільки рости.

"Обидві країни будуть зосереджені на довгострокових оборонних ініціативах, бо вони обидві готуються до тривалого періоду взаємної ворожості. Мантра, яку і США, і Росія співають на свій лад, плануючи свої дії на кілька напружених років наперед, звучить приблизно так: "Сподіваючись на краще, готуватися до гіршого", - написав бізнесмен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії розповіли, чого боїться Путін.