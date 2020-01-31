"Готує СРСР": Соколова попередила про кінцеву мету Путіна в Україні

Президент Росії Володимир Путін не відмовиться від свого плану щодо відродження СРСР. Для цього йому необхідно окупувати не тільки Донбас і Крим, а й південні, східні регіони України, а також Білорусь.

Про це під час онлайнзустрічі з фанами на YouTube попередила українська журналістка Яніна Соколова (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"В ракурсі останніх змін, цих бутафорських організацій, які з'являються, і натяків на зміну конституції (Росії. – Ред.), і скажена мета Путіна щодо рефрешу СРСР і приєднання територій України та Білорусі... Я впевнена, що в його голові вся історія з півднем і сходом України – він буде намагатися приєднати, буде домагатися перманентно", – спрогнозувала телеведуча.

Соколова і Путін

Соколова додала, що поки Путін при владі, Донбас, швидше за все, буде таким собі другим Придністров'ям. Однак вкрай важливо не допустити, щоб цей сценарій поширився й на інші території України. Адже російський президент прагне цього, щоб розширити кордони країни-агресорки.

"Путіну потрібні перемоги зараз: рейтинг падає, все менше росіян підтримує, Крим охолов вже в головах росіян. Тому треба чимось хизуватися, а хизуватися нічим. Тому він і далі буде вести політику узурпації. І нашій владі треба тримати бути насторожі", – вважає журналістка.

Підсумовуючи, вона додала, що сподіватися на швидке закінчення епохи Путіна при владі не варто. Адже він буде триматися за неї доти, доки живий.

"Поки його здоров'я буде його тримати на його недовгих ногах при ходьбі по Кремлю і по стежках російської політики, на жаль, він не піде з посади. Його мета не досягнута – рефрешу СРСР і розширення кордонів імперії не відбулося. Він буде бити по цьому, поки хоча б клаптика не отримає ще з того, на що має апетит", – зробила висновок Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова заявила, що президент Росії Володимир Путін не зможе зберегти свою владу без України і окупованого Криму. Тому звільнити півострів, швидше за все, вдасться тільки після смерті глави держави-агресорки або його повалення.

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