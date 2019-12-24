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24 грудня • оновлено в 11:53
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"Готує на місце Зеленського": Цимбалюк розкрив небезпечну стратегію Путіна щодо України

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Демонстративні зустрічі президента Росії Володимира Путіна зі своїм кумом, народним депутатом України від ОПЗЖ Віктором Медведчуком свідчать про те, що лідер країни-агресора хоче зробити його наступним главою української держави.

Саме тому на таких зустрічах вони обговорюють питання, які абсолютно не входять у компетенцію Медведчука, зазначив у відеоблозі на YouTube український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Складається враження, що Путін вважає саме Медведчука президентом України і обговорює саме з ним питання, які стосуються двостороннього порядку – від газу до питань війни і миру", – каже він.

Зеленський і Путін

Зеленський і Путін

"Припускаю, що таким чином Володимир Путін працює над тим, щоб ця альтернативна реальність, де він зустрічається з Медведчуком постійно як із кумом, перетворилася на дійсність, де він зустрічатиметься з Медведчуком, але вже як зі справжнім обраним президентом України. І на це вони розраховують, що, мовляв, Зеленський рано чи пізно піде, а потім українці проголосують за Медведчука", – додав журналіст.

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Більше того, за словами Цимбалюка, Путін сприймає Медведчука як запасного гравця на випадок, якщо Зеленський не погодиться йти на радикальні поступки Кремлю вже зараз.

"Група Медведчука – запасні. Якщо раптом Зеленський не йде на поступки Кремлю, на компроміси, капітуляцію, то це готові зробити хлопці з ОПЗЖ. І коли вони говорять про Мінські угоди, щось мені каже, що вони хочуть їх виконати таким чином, щоб Москві було приємно і зручно", – переконаний він.

Цимбалюк нагадав, що для Москви ідеальна картина виглядає таким чином: "Л/ДНР" залишаються, Україна їх визнає, вони продовжують тероризувати Україну, висмоктуючи з неї фінансові ресурси, заважаючи розвиватися і не даючи шансу повернути український прапор до Донецька та Луганська.

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"Але у цих територій за задумом Кремля повинен з'явитися механізм, щоб вони могли голосувати за Медведчука, перебуваючи в окупації. Погодьтеся, там немає жодного українського каналу і нікого туди допускати не збираються. Але в разі чого будуть сурмити в усі сурми про те, що треба голосувати за Віктора Володимировича", – попередив Цимбалюк.

"До речі, я думаю, що голосування як такого там можна не проводити. Ідея в тому, щоб Україну змусити під час національних виборів відправляти на окупований Донбас кілька мільйонів бюлетенів. А потім приїдуть хлопці з Москви, розставлять галочки за людей, які спілкуються зараз, і повернуть назад у ЦВК. Приблизно така у них програма максимум", – підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін підтримав пропозицію лідера партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука організувати міжпарламентський діалог у "нормандському форматі".

Раніше Цимбалюк заявив, що партія Медведчука ОПЗЖ – це голос Путіна у Верховній Раді України. Саме тому він постійно їздить "на уклін" до Кремля – щоб звітувати про виконану роботу перед куратором.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Роман Цимбалюк Володимир Путін Віктор Медведчук Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Наша взъерошенная симбалюка до сих пор не поняла, что Медведчук является опытным политиком, который имеет свои интересы и ставит перед собой прагматичные цели. В Украине до сих пор не нашлось ни одного политика, который подобно Медведчуку может договариваться и решать проблемы абсолютно любого уровня.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Шут и позор Украины цымбал опять пытается анал-изировать отношение Путина к Украине! " Он хочет захватить всю Украину" -мечтает де Генерат! И никак не поймёт простую истину: в своей нищете вы НИКОГО не интересуете! Вы обуза даже Штатам!
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Думаю, что данный план, если он есть, конечно, безусловно утопичен. Даже в том случае, если жители ОРДиЛО в самое ближайшее время смогут голосовать на общенациональных выборах, избрать Медведчука кем то более значительным, чем Нардеп абсолютно не реально. А вот то, что Медведчук еще много сделает для ослабления Украины, то в этом можно не сомневаться
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