"Готує на місце Зеленського": Цимбалюк розкрив небезпечну стратегію Путіна щодо України

Демонстративні зустрічі президента Росії Володимира Путіна зі своїм кумом, народним депутатом України від ОПЗЖ Віктором Медведчуком свідчать про те, що лідер країни-агресора хоче зробити його наступним главою української держави.

Саме тому на таких зустрічах вони обговорюють питання, які абсолютно не входять у компетенцію Медведчука, зазначив у відеоблозі на YouTube український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Складається враження, що Путін вважає саме Медведчука президентом України і обговорює саме з ним питання, які стосуються двостороннього порядку – від газу до питань війни і миру", – каже він.

Зеленський і Путін

"Припускаю, що таким чином Володимир Путін працює над тим, щоб ця альтернативна реальність, де він зустрічається з Медведчуком постійно як із кумом, перетворилася на дійсність, де він зустрічатиметься з Медведчуком, але вже як зі справжнім обраним президентом України. І на це вони розраховують, що, мовляв, Зеленський рано чи пізно піде, а потім українці проголосують за Медведчука", – додав журналіст.

Більше того, за словами Цимбалюка, Путін сприймає Медведчука як запасного гравця на випадок, якщо Зеленський не погодиться йти на радикальні поступки Кремлю вже зараз.

"Група Медведчука – запасні. Якщо раптом Зеленський не йде на поступки Кремлю, на компроміси, капітуляцію, то це готові зробити хлопці з ОПЗЖ. І коли вони говорять про Мінські угоди, щось мені каже, що вони хочуть їх виконати таким чином, щоб Москві було приємно і зручно", – переконаний він.

Цимбалюк нагадав, що для Москви ідеальна картина виглядає таким чином: "Л/ДНР" залишаються, Україна їх визнає, вони продовжують тероризувати Україну, висмоктуючи з неї фінансові ресурси, заважаючи розвиватися і не даючи шансу повернути український прапор до Донецька та Луганська.

"Але у цих територій за задумом Кремля повинен з'явитися механізм, щоб вони могли голосувати за Медведчука, перебуваючи в окупації. Погодьтеся, там немає жодного українського каналу і нікого туди допускати не збираються. Але в разі чого будуть сурмити в усі сурми про те, що треба голосувати за Віктора Володимировича", – попередив Цимбалюк.

"До речі, я думаю, що голосування як такого там можна не проводити. Ідея в тому, щоб Україну змусити під час національних виборів відправляти на окупований Донбас кілька мільйонів бюлетенів. А потім приїдуть хлопці з Москви, розставлять галочки за людей, які спілкуються зараз, і повернуть назад у ЦВК. Приблизно така у них програма максимум", – підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін підтримав пропозицію лідера партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука організувати міжпарламентський діалог у "нормандському форматі".

Раніше Цимбалюк заявив, що партія Медведчука ОПЗЖ – це голос Путіна у Верховній Раді України. Саме тому він постійно їздить "на уклін" до Кремля – щоб звітувати про виконану роботу перед куратором.

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