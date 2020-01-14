Готує долю Білорусі? Розкрито окупаційний сценарій Путіна для України

Президент Росії Володимир Путін агресивно вимагає вписати безстроковий особливий статус Донбасу до Конституції України, щоб знищити суверенітет всієї держави.

Крім того, він може використати це для збереження влади після закінчення своєї каденції у 2024 році, зазначив український журналіст Роман Цимбалюк у відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Путін

"Взагалі те, що говорить Путін, я так розумію, – це його мрія. Він хоче особисто через "прокладки" на окупованому Донбасі писати Конституцію України. І якщо з українською владою щось трапиться і вона піде на такий крок, від України, звичайно, залишиться мало. Тим паче, тут стільки всього відбувається – у Володимира Володимировича у 2024 році закінчується черговий президентський термін, потрібно щось вирішувати", – попередив про реальну суть ультиматумів Путіна журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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