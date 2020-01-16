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16 січня • оновлено в 14:20
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/ Розслідування

Готові знищити противника: з'явилися видовищні фото танкістів ЗСУ на Донбасі

1.5т
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Танкові і протитанкові підрозділи ЗСУ провели раптову перевірку боєготовності в районі відведення важкого озброєння оперативно-тактичного угруповання "Схід" на Донбасі.

Видовищні фото навчань українських захисників опублікували на сторінці штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

"Вранці наш підрозділ здійснив марш до точки можливого прориву противником оборони і розвернувся на певному вогневому рубежі. Уже на місці екіпажі танків здійснили маскування техніки з подальшим виконанням встановленого командуванням тактичного маневрування", – розповів командир танкового підрозділу.

Тим часом, завданням протитанкового резерву було під прикриттям ранкових сутінків зайняти вигідний рубіж і надалі виявити і умовно знищити танки противника керованими ракетами.

Навчання танкістів в зоні ООС

Навчання танкістів в зоні ООС

Facebook штабу ООС

Навчання танкістів в зоні ООС

Навчання танкістів в зоні ООС

Facebook штабу ООС

Навчання танкістів в зоні ООС

Навчання танкістів в зоні ООС

Facebook штабу ООС

Новини
Танки, літаки, гвинтокрили: ЗСУ влаштували масштабні навчання під носом в окупантів

"У ході перевірки наш підрозділ відпрацював висування на позиції, підготовку до застосування та знищення ворожих цілей із застосуванням протитанкових ракетних комплексів "Стугна-П", – зазначив командир протитанкового дивізіону.

За словами офіцера, розрахунки ПТРК "Стугна-П", перебуваючи в кількох кілометрах від лінії зіткнення, постійно вдосконалюють до дрібниць навички з відпрацювання алгоритму дій до застосування протитанкових ракетних комплексів проти броньованих цілей противника.

"Раптова перевірка бойової готовності показала, що підрозділи навчені, підготовлені і здатні виконати в разі прориву збройними формуваннями Російської Федерації нашої оборони бойове завдання зі знищення противника", – підкреслив офіцер штабу командування оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Навчання танкістів в зоні ООС

Навчання танкістів в зоні ООС

Facebook штабу ООС

Навчання танкістів в зоні ООС

Навчання танкістів в зоні ООС

Facebook штабу ООС

Навчання танкістів в зоні ООС

Навчання танкістів в зоні ООС

Facebook штабу ООС

Навчання танкістів в зоні ООС

Навчання танкістів в зоні ООС

Facebook штабу ООС

Навчання танкістів в зоні ООС

Навчання танкістів в зоні ООС

Facebook штабу ООС

Навчання танкістів в зоні ООС

Навчання танкістів в зоні ООС

Facebook штабу ООС

Навчання танкістів в зоні ООС

Навчання танкістів в зоні ООС

Facebook штабу ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці 2019 року в районі відведення сил і засобів в Луганській області українські військовослужбовці провели дводенні тактичні навчання. Спочатку танкові підрозділи відпрацьовували тактику, а тільки потім практичні дії.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
На семь танков ввезенных из РФ(со слов ОБСОСА)....вшивое всу ответило учением четырьмя боеготовыми танками. Отработка планового выхода из котла отработана на оценку отлично!
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Mega Death
Mega Death
На пятом фото танкисты красавцы)))) Особенно крайние справа. Им люк расширяли, чтоб в танк влезло это тело?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Всё те же ТРИ танка героически из года в год, из статьи в статью)))))
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