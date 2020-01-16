Готові знищити противника: з'явилися видовищні фото танкістів ЗСУ на Донбасі

Танкові і протитанкові підрозділи ЗСУ провели раптову перевірку боєготовності в районі відведення важкого озброєння оперативно-тактичного угруповання "Схід" на Донбасі.

Видовищні фото навчань українських захисників опублікували на сторінці штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

"Вранці наш підрозділ здійснив марш до точки можливого прориву противником оборони і розвернувся на певному вогневому рубежі. Уже на місці екіпажі танків здійснили маскування техніки з подальшим виконанням встановленого командуванням тактичного маневрування", – розповів командир танкового підрозділу.

Тим часом, завданням протитанкового резерву було під прикриттям ранкових сутінків зайняти вигідний рубіж і надалі виявити і умовно знищити танки противника керованими ракетами.

Навчання танкістів в зоні ООС Facebook штабу ООС

Навчання танкістів в зоні ООС Facebook штабу ООС

Навчання танкістів в зоні ООС Facebook штабу ООС

"У ході перевірки наш підрозділ відпрацював висування на позиції, підготовку до застосування та знищення ворожих цілей із застосуванням протитанкових ракетних комплексів "Стугна-П", – зазначив командир протитанкового дивізіону.

За словами офіцера, розрахунки ПТРК "Стугна-П", перебуваючи в кількох кілометрах від лінії зіткнення, постійно вдосконалюють до дрібниць навички з відпрацювання алгоритму дій до застосування протитанкових ракетних комплексів проти броньованих цілей противника.

"Раптова перевірка бойової готовності показала, що підрозділи навчені, підготовлені і здатні виконати в разі прориву збройними формуваннями Російської Федерації нашої оборони бойове завдання зі знищення противника", – підкреслив офіцер штабу командування оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Навчання танкістів в зоні ООС Facebook штабу ООС

Навчання танкістів в зоні ООС Facebook штабу ООС

Навчання танкістів в зоні ООС Facebook штабу ООС

Навчання танкістів в зоні ООС Facebook штабу ООС

Навчання танкістів в зоні ООС Facebook штабу ООС

Навчання танкістів в зоні ООС Facebook штабу ООС

Навчання танкістів в зоні ООС Facebook штабу ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці 2019 року в районі відведення сил і засобів в Луганській області українські військовослужбовці провели дводенні тактичні навчання. Спочатку танкові підрозділи відпрацьовували тактику, а тільки потім практичні дії.

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