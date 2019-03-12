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"Готові здохнути в Росії!" Мережу розлютили "в*тоголові" кримчани

2.2тЧитати матеріал російською

В окупованому Криму медичні працівники поскаржилися на систему охорони здоров'я, яка перебуває у жахливому стані.

Жалібний пост опублікував блогер "Кримський бандерівець" у Twitter, звернувши уваги на "ватяні" коментарі із закликами залишатися в Росії у будь-якому випадку, "аби не в Україні".

"Медицина окупованого Криму продовжує деградувати, навіть якщо вам здається, що далі вже нікуди. Змусила посміхнутися ватоголова Катерина Барановська, яка готова здохнути, аби "в расії", але ватниця і сама здогадується, що вона дурна жінка", — написав блогер.

"Готові здохнути в Росії!" Мережу розлютили "в*тоголові" кримчани

Comments.ua

"Охорона здоров'я близька до дна... Я, можливо, дурна жінка, але, все одно рада, що ми не Україна", — написала Катерина Барановська.

На що їй відповіла Тетяна Концевенко: "За України такого мракобісся в медицині не було, і це вже помітно".

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"Тільки дурна жінка буде радіти тому, що Крим захопила Росія", "Ну явно не від великого розуму вона рада, що в окупації", — додали користувачі.

"Готові здохнути в Росії!" Мережу розлютили "в*тоголові" кримчани
"Готові здохнути в Росії!" Мережу розлютили "в*тоголові" кримчани

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали держлікарню окупованого Щолкіне (Крим), яку люди бояться, як вогню. Там стіни покриті тріщинами, грибком і облізлою фарбою.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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Никоноров Александр
Никоноров Александр
крымский бандеровец сам и написал этот пост - нет ни одной интернет ссылки где этот пост опубликован. Обычный вброс дезы для кастрюлеголовых
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Сергеев Игорь
Сергеев Игорь
Не было тогда, в прошлой жизни. А теперь реформированая медицина далеко переплюнула российскую. Ну,или уже на одном уровне. А скоро переплюнем. Так что все в переди. Уряяяя
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Никоноров Александр
Никоноров Александр
Сергеев Игорь, что там у тебя переплюнуло, лишенец? ты в больницу сходи - ни лекарств ни оборудования. Даже на раненых авто побираются всем миром на продукты и лекарства....
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