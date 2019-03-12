"Готові здохнути в Росії!" Мережу розлютили "в*тоголові" кримчани

В окупованому Криму медичні працівники поскаржилися на систему охорони здоров'я, яка перебуває у жахливому стані.

Жалібний пост опублікував блогер "Кримський бандерівець" у Twitter, звернувши уваги на "ватяні" коментарі із закликами залишатися в Росії у будь-якому випадку, "аби не в Україні".

"Медицина окупованого Криму продовжує деградувати, навіть якщо вам здається, що далі вже нікуди. Змусила посміхнутися ватоголова Катерина Барановська, яка готова здохнути, аби "в расії", але ватниця і сама здогадується, що вона дурна жінка", — написав блогер.

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"Охорона здоров'я близька до дна... Я, можливо, дурна жінка, але, все одно рада, що ми не Україна", — написала Катерина Барановська.

На що їй відповіла Тетяна Концевенко: "За України такого мракобісся в медицині не було, і це вже помітно".

"Тільки дурна жінка буде радіти тому, що Крим захопила Росія", "Ну явно не від великого розуму вона рада, що в окупації", — додали користувачі.

Медицина окупованого Криму продовжує деградувати, навіть якщо вам здається, що далі вже нікуди. Посміхнулася ватоголовая Катерина Барановська, яка готова здохнути, аби "в расіі", але ватніца і сама здогадується, що вона дурна жінка. прочитайте pic.twitter.com/MGzrL4Qwn9 - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 11 березня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали держлікарню окупованого Щолкіне (Крим), яку люди бояться, як вогню. Там стіни покриті тріщинами, грибком і облізлою фарбою.

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