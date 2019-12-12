"Готові оголосити окупантом будь-кого": Портников знайшов слабке місце Росії на Донбасі

Росія дуже боїться введення на тимчасово окупований Донбас миротворчого контингенту ООН. Адже тоді вони втратять можливість провести там вибори, зробивши їх "переможцями" своїх спільників.

Про це свідчать агресивні заяви голови МЗС Росії Сергія Лаврова, який назвав миротворців "окупаційним контингентом", зазначив український журналіст Віталій Портников у статті для "Еспресо".

Він нагадав, що ініціативу про введення "блакитних касок" ООН на Донбас пропонував колишній спеціальний представник США з питань України Курт Волкер. Також він озвучував ідею розпуску всіх структур, що забезпечують життєдіяльність терористичних "Л/ДНР", і створення там міжнародної адміністрації з введенням міжнародної поліції.

"Здавалося б, цілком логічні пропозиції, якщо мова йде про виконання Мінських угод. У цих угодах немає ніяких згадок про "народні республіки", а тільки про окремі райони Донецької і Луганської областей", – наголошує Портников.

Він зазначив, що якщо вибори в ОРДЛО проводити за українськими законами, то територію повинна контролювати Україна. Але Волкер запропонував росіянам очевидний компроміс – оскільки вони не довіряють чесним виборам під українським контролем, то нехай під час виборів територію контролює міжнародна адміністрація і миротворці ООН.

"Але Сергій Лавров вважає "окупаційним контингентом" не російські збройні сили і їх найманців, які зараз здійснюють контроль над Донбасом, а саме миротворчий контингент ООН! Волкер, за його словами "пропонував ввести під прапором ООН в Донбас окупаційні війська". Ще раз – під прапором ООН окупаційні війська, хоча, як правило, контингент ООН складають військовослужбовці нейтральних країн", – пише Портников.

Віталій Портников "Гордон"

І Росія, за його словами, як постійний член Ради Безпеки ООН могла б отримати картбланш при формуванні такого контингенту, простеживши, щоб в його складі не опинилися потенційні "окупанти".

"Але для пана Лаврова картина ясна – "зрозуміло, що після введення окупаційних сил, окупаційної адміністрації, вибори стануть вже справою косметичною". Тобто в присутності російської армії та її найманців, в обстановці повного безправ'я жителів окупованих районів, комендантської години і влади фейкових "державних структур" вибори – це чесне волевиявлення. А ось в присутності миротворців ООН вибори – це "справа косметична". Ясно-зрозуміло!" – обурився журналіст.

Разом з тим, він визнав, що в словах Лаврова логіки немає тільки на перший погляд. Насправді ж вона є і цілком характерна для країни-агресора.

"Сергій Лавров точно знає, що якщо не тримати людей під дулом автомата, вони проголосують зовсім не так, як цього хочуть в Кремлі. А подібного результату донбаської авантюри Путіна російське керівництво допускати не бажає", – зробив висновок Портников.

Він також підкреслив, що слова Лаврова, який прилетів на зустріч з президентом США практично одразу після "нормандського саміту" в Парижі, ще раз доводять: Росія не збирається ні виводити свої війська з Донбасу, ні погоджуватися на миротворців, ні передавати окуповані території та кордон під український контроль. Отже, вона готова оголосити "окупантом" будь-якого, хто захоче припинити окупацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

президент США Дональд Трамп 10 грудня зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Тоді ж Лавров зустрічався із держсекретарем США Майком Помпео.

Сторони обговорили контроль над озброєннями, ситуацію в Сирії, Україні та низку інших питань. Зустріч російських і американських політиків була закритою для преси, проте після неї відбулася пресконференція.

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