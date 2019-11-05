"Готові на капітуляцію": Гіркін зробив несподівану заяву про війну на Донбасі

Перемир'я на Донбасі за "формулою Штайнмаєра" – це найменш імовірний варіант розвитку подій. Швидше за все, Росія готується до капітуляції на сході України.

Адже досягти перемоги там їй не вдасться. Таку думку озвучив один із перших ексватажків "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) в ефірі пропагандистського каналу "РОЙ-ТВ" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ігор Гіркін (Стрєлков) Скріншот відео

"Не буде жодного перемир'я ні Штайнмаєра, ні кого завгодно. Буде або повна капітуляція, або перемога. Про перемогу в Кремлі зараз навіть не мислять. Значить, вони готові на капітуляцію. Або їм доведеться ще тягнути ситуацію далі", – озвучив свій прогноз військовий злочинець.

Гіркін також вважає, що здача окупантами Донбасу в будь-якому випадку різко дестабілізує ситуацію як мінімум на півдні Росії, а з урахуванням складних економічних реалій – і на всій території Російської Федерації.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Гіркін заявив, що ситуація на Донбасі свідчить про те, що капітулювати будуть терористи "Л/ДНР", а не Україна.

Також він висловив упевненість у тому, що Україна та міжнародне співтовариство змусить президента Росії Володимира Путіна припинити окупацію Криму і Донбасу.

У вересні терорист зізнався, що бойовики без бою втекли з позицій на хуторі Петрівському на Донбасі. За його словами, ці позиції окупанти з 1-го корпусу "народної міліції ДНР" утримували протягом п'яти років.

А в липні Гіркін скаржився на те, що в зоні проведення ООС на Донбасі втрати російсько-окупаційних військ зросли у три-чотири рази. Українські військовослужбовці буквально "змішували із землею" окупантів.

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