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5 листопада • оновлено в 05:22
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"Готові на капітуляцію": Гіркін зробив несподівану заяву про війну на Донбасі

1.5т Читати матеріал російською

Перемир'я на Донбасі за "формулою Штайнмаєра" – це найменш імовірний варіант розвитку подій. Швидше за все, Росія готується до капітуляції на сході України.

Адже досягти перемоги там їй не вдасться. Таку думку озвучив один із перших ексватажків "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) в ефірі пропагандистського каналу "РОЙ-ТВ" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ігор Гіркін (Стрєлков)

Ігор Гіркін (Стрєлков)

Скріншот відео

"Не буде жодного перемир'я ні Штайнмаєра, ні кого завгодно. Буде або повна капітуляція, або перемога. Про перемогу в Кремлі зараз навіть не мислять. Значить, вони готові на капітуляцію. Або їм доведеться ще тягнути ситуацію далі", – озвучив свій прогноз військовий злочинець.

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Гіркін також вважає, що здача окупантами Донбасу в будь-якому випадку різко дестабілізує ситуацію як мінімум на півдні Росії, а з урахуванням складних економічних реалій – і на всій території Російської Федерації.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Ігор Гиркин (Стрєлков)
Місце
Україна
Теги
Формула Штайнмаєра ДНР
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Галушкин Петро
Галушкин Петро
Хихлы уже забыли кто такой Гиркин и теперь готовы перед ним на коленях ползать и всюду публиковать только потому что он говорит то, что поросята хотят услышать?
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
То Медовар,то Гиркин.Нострадамусы нашего времени.
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Ермаков Николай
Ермаков Николай
Почему Россия не может одержать победу на Доннбассе?может потому что нас там нет?
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