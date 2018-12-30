Готові до удару: яку зброю Україна випробує у 2019 році

У 2019 році Україна має намір випробувати нові зразки зброї, яка буде високоточною, сучасною й відповідатиме стандартам НАТО.
"Зокрема, розпочнуться випробування вітчизняного переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) "Колібрі", – йдеться у повідомленні Урядового порталу у Facebook.
"Колібрі"
facebook.com/KabminUA
Також у наступному році українські зброярі завершать розробку та розпочнуть державні випробування комплексу крилатих ракет наземного базування для ураження морських передових цілей за проектом "Нептун".
"Нептун"
livejournal.com
Нагадаємо, що українські підприємства оборонно-промислового комплексу у 2018 році поставили у війська приблизно 1,9 тисячі нового або модернізованого озброєння і військової техніки.
Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами президента України Петра Порошенка, армія отримає таку зброю:
Сухопутні війська – шість тисяч зразків озброєння: міномети, переносні ЗРК, снайперську зброю й антиснайперські комплекси, боєприпаси, приціли нічного бачення, тепловізори, гранатомети, артилерійські постріли й ракети. У планах також – більше тисячі бронетранспортерів, бойових машин піхоти, бронеавтомобілів, санітарних машин.
Повітряні сили – десятки модернізованих літаків, вертольотів і безпілотних авіаційних комплексів.
Для флоту – ракетний катер "Лань", будуть закуплені малі броньовані артилерійські й десантні катери, комплекси й засоби радіолокації.
ЗСУ – десять тисяч одиниць сучасних засобів зв'язку, десятки зразків засобів радіоелектронної боротьби, топографічну техніку.
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