Готові до удару: яку зброю Україна випробує у 2019 році

У 2019 році Україна має намір випробувати нові зразки зброї, яка буде високоточною, сучасною й відповідатиме стандартам НАТО.

"Зокрема, розпочнуться випробування вітчизняного переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) "Колібрі", – йдеться у повідомленні Урядового порталу у Facebook.

"Колібрі" facebook.com/KabminUA

Також у наступному році українські зброярі завершать розробку та розпочнуть державні випробування комплексу крилатих ракет наземного базування для ураження морських передових цілей за проектом "Нептун".

"Нептун" livejournal.com

Нагадаємо, що українські підприємства оборонно-промислового комплексу у 2018 році поставили у війська приблизно 1,9 тисячі нового або модернізованого озброєння і військової техніки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами президента України Петра Порошенка, армія отримає таку зброю: