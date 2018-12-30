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Готові до удару: яку зброю Україна випробує у 2019 році

16.1тЧитати матеріал російською

У 2019 році Україна має намір випробувати нові зразки зброї, яка буде високоточною, сучасною й відповідатиме стандартам НАТО.

"Зокрема, розпочнуться випробування вітчизняного переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) "Колібрі", – йдеться у повідомленні Урядового порталу у Facebook.

"Колібрі"

"Колібрі"

facebook.com/KabminUA

Також у наступному році українські зброярі завершать розробку та розпочнуть державні випробування комплексу крилатих ракет наземного базування для ураження морських передових цілей за проектом "Нептун".

"Нептун"

"Нептун"

livejournal.com

Нагадаємо, що українські підприємства оборонно-промислового комплексу у 2018 році поставили у війська приблизно 1,9 тисячі нового або модернізованого озброєння і військової техніки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами президента України Петра Порошенка, армія отримає таку зброю:

  • Сухопутні війська – шість тисяч зразків озброєння: міномети, переносні ЗРК, снайперську зброю й антиснайперські комплекси, боєприпаси, приціли нічного бачення, тепловізори, гранатомети, артилерійські постріли й ракети. У планах також – більше тисячі бронетранспортерів, бойових машин піхоти, бронеавтомобілів, санітарних машин.

  • Повітряні сили – десятки модернізованих літаків, вертольотів і безпілотних авіаційних комплексів.

  • Для флоту – ракетний катер "Лань", будуть закуплені малі броньовані артилерійські й десантні катери, комплекси й засоби радіолокації.

  • ЗСУ – десять тисяч одиниць сучасних засобів зв'язку, десятки зразків засобів радіоелектронної боротьби, топографічну техніку.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
зброяНАТО
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Трамп Парамп
Трамп Парамп
Частушки от хохлушки. Про Петрушку Вчера хвастался Петро, х@й не влазиет в ведро. Нынче я хотела дать, обманул, @бёна мать. У Петруши моего не хватает одного, У парнишки бравого нет яичка правого. Петя пьяненький пришёл, дай, кричит, Иришка. Я разделась и легла, да не встал ху@шко. Замуж за Петра хочу, а Петро не хочет, Потому что по утрам он в сортире дрочит. Если бабы рядом нет, то не страшно Пете, Может сам себе минет сделать в кабинете. Раз Петруха взял билет, укатил в Европу, Нaваляли ****юл@й, отъ@бали в жопу. Год назад Петро ходил до своей милашки, По з@лупе до сих пор бегают букашки. Летом Петя укатил к Машеньке на дачу, Он сифон там подхватил и трипак в придачу. Эх, чтоб твою мать, поросячьи уши. Невесёлая судьба у мово Петруши. Эх, чтоб твою мать, прыщики на роже, Это бабы может быть и с Миколой тоже.
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
с каких пор пзрк игла стал колибри?
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Ukr Igore
Ukr Igore
Кацапьйо!! Вам прєзік ракєту подарував на Новий рік Насолоджуйтесь. Їжте та сім,ї годуйте .
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