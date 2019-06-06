Готелі, заводи і вежі: ЗМІ показали багатства Коломойського і Боголюбова в США

ЗМІ розсекретили активи колишніх власників Приватбанку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова в США, про які стало відомо в результаті подачі великого позову про відмивання олігархами грошей.

Журналісти програми "Схеми" проаналізували матеріали справи і показали, як виглядають найрезонансніші придбання бізнесменів. (Щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

У цілому мова йде про десятки активів: феросплавні і металургійні заводи, комерційна нерухомість і готелі.

Коломойський і Боголюбов

Так, серед найгучніших покупок виявилися:

55 Public Square Building (Клівленд, Огайо, США), яка була придбана за $34 млн фірмою Optima 55 Public Square, LLC (Делавер) 29 липня 2008 року. Компанія заснована 29 квітня 2008 року.

One Cleveland Center (Клівленд, Огайо, США) - придбана за $86300000 компанією Optima One Cleveland Center, LLC (Делавер) 15 травня 2008 року. Фірма заснована 29 квітня 2008 року Частина з цієї суми, як стверджують у позові, отримана шляхом виведення коштів з ПриватБанку. .

AECOM Building (раніше відома як Пентон Медіа) в Клівленді, Огайо. Була придбана за $46500000 компанією з Optima 1300, LLC (Делавер) 16 серпня 2010 року. Фірма зареєстрована 21 липня 2010 року.

Crowne Plaza Hotel (тепер відомий як Westin Hotel) у Клівленді, штат Огайо. Частку в ньому придбала компанія Optima 777, LLC (Делавер), за $9 млн. Фірма зареєстрована 3 червня 2011 року.

Вежі Stemmons Towers, розташовані в Далласі, штат Техас. Їх придбала компанія Optima Stemmons, LLC (Делавер), заснована 14 травня 2008 року. Близько $7600000 з суми, яку заплатили за цю споруду, були отримані з ймовірної схеми виведення грошей.

Колишній корпус CompuCom System Headquarters і прилегла до нього ділянка, розташовані за адресою 7171 Forest Lane і 7505 Forest Lane в Далласі (Техас). Їх придбала компанія Optima 7171, LLC (Делавер). Фірма зареєстрована 10 листопада 2010 року.

PNC Plaza – тридцятиповерховий хмарочос в Луїсвіллі (штат Кентуккі), розташований за адресою 500 West Jefferson Street. У 2011 році його придбала за $77 млн фірма Optima 500, LLC (Делавер), зареєстрована 10 листопада 2010 року.

Huntington Building – 21-поверхова будівля в Клівленді (штат Огайо), що розташована за адресою 925 Euclid Avenue. 14 червня 2010 року вона була придбана за $18500000 компанією Optima 925, LLC (Делавер), яка була зареєстрована 14 травня 2010 року.

Завод із виробництва феросиліцію CC Metals and Alloys LLC (Калверт, Кентуккі), що належать структурам, які пов'язують із Коломойським і Боголюбовим, Georgian American Alloys, Inc. (Делавер).

Завод із виробництва феросилікомарганцю Felman Production LLC (Нью-Хейвен, штат Західна Вірджинія), теж належить Georgian American Alloys, Inc. (Делавер).

Трейдингова компанія для попереднього заводу – Felman Trading, Inc. (Нью-Джерсі), яка має склади в двох десятках штатів, а також за межами США. Вона теж належить Georgian American Alloys, Inc. (Делавер).

KES Acquisition Company – металургійний завод Kentucky Electric Steel (Ашленд, Кентуккі), належить Optima Acquisitions, LLC (Делавер). Фірма заснована 25 червня 2008 року. Власниками є Коломойський і Боголюбов.

Steel Rolling Holdings, Inc. (Делавер). Фірма заснована 22 травня 2006 року. З 2009 по 2015 володіла заводом з виробництва металопрокату Detroit Cold Rolling Facility (Гібралтар, Мічиган).

Покинутий металургійний завод Warren Steel у місті Уоррен (штат Огайо), що належить компанії Warren Steel Holdings, LLC (Делавер), зареєстрованій 19 листопада 2001. Коломойський і Боголюбов відповідно пов'язані з нею через організацію з Віргінських островів Halliwel Assets, Inc.

Колишній Motorola Campus у Гарварді, штат Іллінойс. Був придбаний компанією з Optima International of Miami, Inc.

Крім того, наголошується, що в на початку 2015 року дочірня компанія Optima Acquisitions, Optima Specialty, придбала металургійний завод Corey Steel в Цицеро, штат Іллінойс.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до нанесення фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк в грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона до Коломойського, Боголюбова, а також до компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, імовірно, належить їм.

У цей же період Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд при цьому зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь в розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалене на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

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