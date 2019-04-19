"Гострий кут в житті Путіна": Соколова розповіла, кого Кремль віддасть Україні останнім

Росія в будь-якому випадку рано чи пізно віддасть Україні всіх полонених, включаючи моряків, захоплених біля Керченської протоки. Але режисера Олега Сенцова на Батьківщину вдасться повернути в останню чергу.

Це пов'язано з особливою ненавистю до нього з боку російського президента Володимира Путіна, заявила українська журналістка Яніна Соколова на онлайні-зустрічі з фанами на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова Скріншот відео

"Я вірю, що відпустять (моряків. — Ред.), просто у всіх цих іграх важливе єдине питання. Це так само, як у питанні введення російських військ на територію Донбасу. Відпустили ж Савченко в обмін на двох виродків, відпустили низку наших військовополонених. і я знаю, що ведуться переговори про те, що це може статися і з моряками. Як це буде — тільки Бог один знає", — сказала журналістка.

"Сенцов — це ж дуже гострий кут в житті Путіна. Там існує просто різке відторгнення всіх варіантів, які можливі щодо Сенцова. Вони його мінятимуть, напевно, останнім у зв'язку з тим, що він занадто цінний для Путіна. Але все одно вірю, що це рано чи пізно станеться", — додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, полонені українські моряки в Лефортовському суді Москви знову продемонстрували твердість духу і звернулися до українців зі зворушливими словами. 17 квітня всім 24 Героям арешт продовжили до 24 і 26 липня.

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