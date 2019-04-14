"Гостре око!" Відео знищення терористів на Донбасі захопило мережу

Окремий штурмовий батальйон "Донбас-Україна" у черговий раз знищив терористів на Донбасі.

Відео влучних ударів показав на своїй сторінці в Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). "Плюшка ватрушкам або черговий "страйк". Вірте у воїнів! Вірте у ЗС України!" – прокоментував він.

Ролик викликав захват у користувачів мережі. "Супер! Наша армія найкраща!", "Добре пішло!", "Гостре око!" – пишуть вони.

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережу потрапило відео підриву російського танка на полігоні в Торезі.

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