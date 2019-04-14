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"Гостре око!" Відео знищення терористів на Донбасі захопило мережу

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Окремий штурмовий батальйон "Донбас-Україна" у черговий раз знищив терористів на Донбасі.

Відео влучних ударів показав на своїй сторінці в Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). "Плюшка ватрушкам або черговий "страйк". Вірте у воїнів! Вірте у ЗС України!" – прокоментував він.

Ролик викликав захват у користувачів мережі. "Супер! Наша армія найкраща!", "Добре пішло!", "Гостре око!" – пишуть вони.

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"Гостре око!" Відео знищення терористів на Донбасі захопило мережу

Скріншот з відео

"Гостре око!" Відео знищення терористів на Донбасі захопило мережу
"Гостре око!" Відео знищення терористів на Донбасі захопило мережу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережу потрапило відео підриву російського танка на полігоні в Торезі.

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Теми
Війна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Вижу, что пУтинским воякам не сладко на оккупированных землях Украины.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну а что, действительно меткий выстрел. Попал точно в поле!
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Хороший кацап, зашкваренный кацап
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CARGO 100
CARGO 100
UaDonetsk Umka, а селюки-герои, "пропитанные морской солью", в Бутырке очко моют ... Аж 24-ре очка и по три раза на день ...
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