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12 листопада • оновлено в 14:24
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/ Розслідування

"Госпіталі повні": Жданов запідозрив великі втрати ЗСУ на Донбасі

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Військовий експерт Олег Жданов припустив, що кількість поранених на Донбасі українських військовослужбовців перевищує число, яке вказують в офіційних зведеннях штабу Операції об'єднаних сил (ООС).

"По обстрілах ситуація дуже плачевна. Якщо поранені стали надходити до Києва, це говорить про те, що в Дніпрі і в Харкові госпіталі повні", – сказав він в блозі OBOZREVATEL.

Як пояснив експерт, поранених доставляють до військових госпіталів у визначеній черговості. Госпіталь в Дніпрі вважається першим, в Харкові – другим. "Київський військовий госпіталь йде третім. Потім йде Одеса, потім – Львів. Якщо везуть до Києва, значить, в Харкові і в Дніпрі місць вже немає", – припустив він.

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"З цього можна зробити висновок про кількість поранених по всій лінії розмежування", – сказав Жданов.

"Якщо везуть до Києва, значить, в Харкові і в Дніпрі місць вже немає", сказав експерт

"Якщо везуть до Києва, значить, в Харкові і в Дніпрі місць вже немає", сказав експерт

Instagram uaf_general_staff

Він припустив: справжні втрати не розголошуються, оскільки "розведення сил потрібно зробити за будь-яку ціну". "За заявами президента і його Офісу, там перемир'я. За його словами, "там іноді пострілюють". "Іноді пострілюють", а потім в Києві приземляється борт з важкими пораненими", – заявив він.

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Як писав OBOZREVATEL, в штабі ООС повідомили про те, що 11 листопада в зоні бойових дій було поранено одного військовослужбовця Збройних Сил України. Днем раніше, 10 листопада, поранення отримали 4 українських бійців.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Олег Жданов
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Збройні сили України
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А это не результат жабьих прыжков в серой зоне???Страну проскакали на MAHДАйне, людей проскакали в серой зоне....ckaкуны MAHДАйнутно свiдомi!!!
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
С начала месяца потери ВСУ 11-200 22-300, сегодня по-дох ВСУшный командир, опять молчит ООС на других укро сайтах про это пишут.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Не стреляйте чтобы не получать ответку, не шляйтесь по ночам по своим же минным полям, не бухайте как свиньи чтобы потом перестрелять друг друга, вот и не будет потерь.
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