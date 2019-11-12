"Госпіталі повні": Жданов запідозрив великі втрати ЗСУ на Донбасі

Військовий експерт Олег Жданов припустив, що кількість поранених на Донбасі українських військовослужбовців перевищує число, яке вказують в офіційних зведеннях штабу Операції об'єднаних сил (ООС).

"По обстрілах ситуація дуже плачевна. Якщо поранені стали надходити до Києва, це говорить про те, що в Дніпрі і в Харкові госпіталі повні", – сказав він в блозі OBOZREVATEL.

Як пояснив експерт, поранених доставляють до військових госпіталів у визначеній черговості. Госпіталь в Дніпрі вважається першим, в Харкові – другим. "Київський військовий госпіталь йде третім. Потім йде Одеса, потім – Львів. Якщо везуть до Києва, значить, в Харкові і в Дніпрі місць вже немає", – припустив він.

"З цього можна зробити висновок про кількість поранених по всій лінії розмежування", – сказав Жданов.

"Якщо везуть до Києва, значить, в Харкові і в Дніпрі місць вже немає", сказав експерт Instagram uaf_general_staff

Він припустив: справжні втрати не розголошуються, оскільки "розведення сил потрібно зробити за будь-яку ціну". "За заявами президента і його Офісу, там перемир'я. За його словами, "там іноді пострілюють". "Іноді пострілюють", а потім в Києві приземляється борт з важкими пораненими", – заявив він.

Як писав OBOZREVATEL, в штабі ООС повідомили про те, що 11 листопада в зоні бойових дій було поранено одного військовослужбовця Збройних Сил України. Днем раніше, 10 листопада, поранення отримали 4 українських бійців.

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