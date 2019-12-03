"Горітимуть у пеклі!" Волонтерка гостро відреагувала на вбивство дитини в Києві

Українська акторка і волонтерка Алла Мартинюк закликала не пов'язувати замах на депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва і вбивство його 3-річного сина з війною на Донбасі.

"Це жахливо й дуже страшно. Але я не вважаю, що це пов'язано з війною. Набридло, що зараз все пов'язують із війною", – сказала Мартинюк у програмі "Гостре питання" на ObozTV.

"Справді страшно навіть виходити на вулицю, – зізналася вона. – Навіть якщо було таке замовлення і там працював снайпер, це мало би відбуватися, коли би не було поруч ні дружини, ні дитини... Навіть у голові не вкладається. Я впевнена, що ці люди горітимуть в пеклі".

На думку Мартинюк, на кримінальну ситуацію в країні впливає не війна, а ті, хто перебувають у владі.

"Це повернення осіб, які були за часів Януковича. Й інших. Ось це впливає на кримінальний стан. А не війна. Розумієте, якщо зараз при владі люди, причетні до бандитизму, корупції, якщо повертаються старі обличчя... Так що у нас має бути в результаті?" – пояснила вона свою точку зору.

Внаслідок замаху на Соболєва загинув його маленький син

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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