"Горітимуть у пеклі!" Волонтерка гостро відреагувала на вбивство дитини в Києві

Українська акторка і волонтерка Алла Мартинюк закликала не пов'язувати замах на депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва і вбивство його 3-річного сина з війною на Донбасі.
"Це жахливо й дуже страшно. Але я не вважаю, що це пов'язано з війною. Набридло, що зараз все пов'язують із війною", – сказала Мартинюк у програмі "Гостре питання" на ObozTV.
"Справді страшно навіть виходити на вулицю, – зізналася вона. – Навіть якщо було таке замовлення і там працював снайпер, це мало би відбуватися, коли би не було поруч ні дружини, ні дитини... Навіть у голові не вкладається. Я впевнена, що ці люди горітимуть в пеклі".
На думку Мартинюк, на кримінальну ситуацію в країні впливає не війна, а ті, хто перебувають у владі.
"Це повернення осіб, які були за часів Януковича. Й інших. Ось це впливає на кримінальний стан. А не війна. Розумієте, якщо зараз при владі люди, причетні до бандитизму, корупції, якщо повертаються старі обличчя... Так що у нас має бути в результаті?" – пояснила вона свою точку зору.
Внаслідок замаху на Соболєва загинув його маленький син
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Увечері 1 грудня в центрі Києва обстріляли автомобіль Range Rover депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва.
Внаслідок замаху від поранення в голову загинув 3-річний син депутата Олександр.
В'ячеслав Соболєв кілька років перебуває в жорсткому конфлікті з впливовим "донецьким" суддею. Йому і його родині надходили погрози, зокрема фізичної розправи.
2 грудня поліція затримала двох підозрюваних у замаху на Соболєва. За інформацією джерел, це молоді хлопці, які раніше воювали в УДА (Українській добровольчій армії) – снайпер Андрій Лаврега (позивний "Тихий") і Євген Семенов.
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