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3 грудня • оновлено в 14:22
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"Горітимуть у пеклі!" Волонтерка гостро відреагувала на вбивство дитини в Києві

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Українська акторка і волонтерка Алла Мартинюк закликала не пов'язувати замах на депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва і вбивство його 3-річного сина з війною на Донбасі.

"Це жахливо й дуже страшно. Але я не вважаю, що це пов'язано з війною. Набридло, що зараз все пов'язують із війною", – сказала Мартинюк у програмі "Гостре питання" на ObozTV.

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"Справді страшно навіть виходити на вулицю, – зізналася вона. – Навіть якщо було таке замовлення і там працював снайпер, це мало би відбуватися, коли би не було поруч ні дружини, ні дитини... Навіть у голові не вкладається. Я впевнена, що ці люди горітимуть в пеклі".

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На думку Мартинюк, на кримінальну ситуацію в країні впливає не війна, а ті, хто перебувають у владі.

"Це повернення осіб, які були за часів Януковича. Й інших. Ось це впливає на кримінальний стан. А не війна. Розумієте, якщо зараз при владі люди, причетні до бандитизму, корупції, якщо повертаються старі обличчя... Так що у нас має бути в результаті?" – пояснила вона свою точку зору.

Внаслідок замаху на Соболєва загинув його маленький син

Внаслідок замаху на Соболєва загинув його маленький син

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Програму "Гостре питання" дивіться щопонеділка та щочетверга о 17:30 на ObozTV.

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Замах на Соболєва Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особи
Алла Мартинюк В'ячеслав Соболєв
Місце
Україна Київ
Теги
кримінал вбивство
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Так-то да, убивать можно, но шоб детей рядом не было... Днище украинское
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Вот они, детишки рожденные переворотом.
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
стащук ольга, какой бл.беды? Вспомните, как 6 лет назад "онижедети" наскакивали на милиционеров, размахивали цепями, брызгали газ и сжигали их...У вас уничтожена государственность и силовые институты. Теперь получаете по полной.
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стащук ольга
стащук ольга
Стук Кастрюль, в РФ, где нет переворотов, похожей беды предостаточно. В том или ином виде.
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