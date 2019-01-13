НП на заводі Іванчука: чи приховає пожежа багатомільярдні схеми

У Калуші Івано-Франківської області загорівся поліофіновий завод "Карпатнафтохім". За інформацією ЗМІ, саме це підприємство, яке належить скандальному народному депутату від "Народного фронту" Андрію Іванчуку, замішане в мільярдних махінаціях.

У чому причини пожежі та як вкотре заробили на українцях — розбирався OBOZREVATEL.

Завод загорівся увечері в суботу, 12 січня. Трапилося смолоскипне горіння пірогазу. О 22:30 інженерний персонал об'єкта перекрив засувки, припинивши подачу пірогазу в установки. Як повідомили в МВС України, о 23:48 пожежу локалізували. Станом на 9:00 13 січня пожежа тривала. О 10:44 стало відомо, що вона повністю ліквідована.

Що це за завод?

Історія нафтохімічного заводу в місті Калуш бере свій початок ще із 1975 року, коли там було налагоджено виробництво вінілхлориду. Згодом проводилися реконструкції, потужності підприємства росли, як, власне, і лінійка вироблених ним продуктів.

У 2004 році було створено ТОВ "Карпатнафтохім" на базі підприємства ВАТ "Оріана", яке на 99% належить державі в особі Фонду держмайна України. А спільно з компанією "Лукойл-Нафтохім" створено ПрАТ "Лукор". Де-факто російські бенефіціари "Лукора" сховалися за голландською офшорною компанією "LUKOIL Chemical BV".

Тоді держава Україна передала "Лукору" майно нафтохімічного комплексу "Оріана" та інше майно з умовою, що "Лукор" погасить борг на суму 986,9 мільйона гривень перед Баварським об'єднаним банком. Щоправда відтоді підприємство почало втрачати свої потужності.

Як писав OBOZREVATEL, на початку 2017 року, як грім серед ясного неба, оголосли, що нафтохімічним підприємством заволоділи нові власники. Так, 2 лютого 2017 року Антимонопольний комітет України, незважаючи на судові розгляди, дав дозвіл на покупку компанії Lukoil Chеmical BV (Нідерланди), яка володіє ТОВ "Карпатнафтохім", кіпрською Xedrian Holding Ltd і британською Techinservice Limited.

Бенефіціаром британської компанії, яка викупила решту акцій "Карпатнафтохіму", де-юре значиться Ігор Щуцький. А де-факто ниточки тягнуться до впливового нардепа-фронтовика Андрія Іванчука.

Мільярдні махінації Іванчука?

У ЗМІ раніше неодноразово з'являлася інформація про махінації Іванчука і міністра енергетики Насалика, яка коштувала державі 100 мільярдів гривень. Як пише журналіст Олександр Дубінський, у 2017 році Кабінет міністрів України видав постанову, яка дає право "Карпатнафтохіму" ввозити легкі й важкі дистиляти, а також зріджений газ в Україну без сплати акцизів. Простіше кажучи — без сплати базових податків.

На перший погляд усе дуже благородно — завантажити раніше зупинений завод, дати нове дихання невеличкому місту Калуш, створити нові робочі місця. Але задумка Іванчука була в іншому.

Річ у тому, що обсяги поставок були завищені — в рамках щорічно встановлених квот 21,3 мільйона тонн дистилянти. Водночас, згідно з відкритими даними, у кращі роки виробництво етилену на "Карпатнафтохімі" не перевищувало 227 тисяч тонн. А максимальний можливий обсяг переробки нафтопродукту на заводі — 800 тисяч тонн у рік.

Обсяги переробки сировини на "Карпатнафтохімі"

Адже різниця величезна — майже у 25 разів більше, ніж потужності підприємства. Як стверджують ЗМІ, контрабандне пальне могли просто продати в торгові мережі АЗС. За інформацією Дубинського, прибуток від несплати акцизу і ПДВ із махінації становив приблизно 100 мільярдів гривень.

За попередніми даними поліції, причиною пожежі стали порушення правил безпеки під час виконання небезпечних робіт на виробництві. Схема проста — приховати контрабанду пального. Ймовірно і величезні махінації спишуть на банальну пожежу.

Варто зазначити, що це не єдина схема навколо цього заводу. Кабінет міністрів своєю постановою №299 від 26 квітня 2017 року встановив для "Карпатнафтохіму" щорічні квоти на безакцизне ввезення і закупівлю сировини для відновлення виробництва у кількості:

- скраплений газ —1070 млн літрів;

- прямогонний бензин — 1170 млн літрів;

- дизельне пальне — 985 млн літрів.

Переробка кожного із зазначених обсягів може забезпечити випуск 250 тис. тонн етилену в рік, зазначали в уряді. У той же час новий співвласник "Карпатнафтохіму" Ігор Щуцький, який є представником друзів Яценюка, коментуючи вихід підприємства на проектні потужності, заявляв, що за повного завантаження завод зможе виробляти до 250 тис. тонн етилену, для чого знадобиться 35 тисяч тонн скрапленого газу в якості сировини. Якщо для повного завантаження заводу потрібно 35 тисяч, тоді навіщо виділяти квоту 1070 млн літрів. Судячи з усього, надлишок газу буде йти контрабандою.

Так, бенефіціари цієї складної багатоходової схеми не платять податки державі, які мали б надходити від реалізації продукції, створили соціально напружену обстановку в регіоні через відсутність робочих місць, і головне – призвели до недобросовісної конкуренції на ринку нафтопродуктів. Крім того, як зазначають компетентні працівники підприємства на правах анонімності, якщо підприємство не запрацює у найближчі роки, то перетвориться на металобрухт.

Це не перша НП

Пожежа на заводі сталася у суботу ввечері, 12 січня. За інформацією Державної служби надзвичайних ситуацій, відбулося смолоскипне горіння пірогазу. Повідомлення у ДСНС надійшло о 21:09.

"Підрозділи ДСНС за допомогою лафетних стволів здійснювали охолодження сусідніх будівель. Від Управління ДСНС в області залучили 18 одиниць техніки та приблизно 90 чоловік особового складу", — написала прес-секретар управління ДСНС в області Світлана Бабушкіна.

Світлана Бабушкіна

Світлана Бабушкіна

Світлана Бабушкіна

Місцеві жителі також активно коментують ситуацію у соцмережах.

"Спеціально для "а що хімія не шкідлива", або "хімія не атомний реактор". Почитайте про всі види хімічних речовин, які випускає хімзавод Калуша", — написав користувач Instagram kalush.gram.

Варто зазначити, що це не перша НП навколо "Карпатнафтохіму". Раніше OBOZREVATEL уже писав, що в червні 2017 року місцеві жителі масово скаржилися на погіршення екологічної ситуації.

"У зв'язку з проведенням 07.06.-08.06.2017 р. пусконалагоджувальних робіт на виробництві поліолефінів ТОВ "Карпатнафтохім" мали місце аварійні залпові викиди, через що жителі міста Калуш та с. Мостище відчули в повітрі неприємний запах", — повідомлялося на сайті Калуської РДА.

Карта Калуша

Відомо також, що мешканці с. Мостище неодноразово скаржилися на забруднення струмка Фурнилів. Нещодавно в зв'язку з цим лабораторним центром МОЗ були відібрані зразки води зі струмка для проведення паралельних санітарно-хімічних досліджень.

Раніше OBOZREVATEL вже писав:

Нардеп Андрій Інванчук нещодавно засвітився у скандальній поїздці в Мексику разом із одіозним олігархом Павлом Фуксом;

До того ж, нардеп є бізнес-партнером народного депутата Віталія Хомутинніка і скандального олігарха Фукса, який заробляє мільйони на київській підземці;

Разом із ними він бере участь у схемах навколо "Укрспирту", "Укрлеса" і Duty Free. В останній махінації з Duty Free у "Борисполі" задіяний також інший його партнер Артур Гранц;

Можливість зайти в Duty Free, вони отримали від одеських бізнесменів Кауфмана і Грановського в обмін на підтримку тютюнового бізнесу "Мегаполіс";

За 2017 рік нардеп Іванчук також декілька десятків разів користувався приватними і рейсовими літаками, які обійшлись у 150 тисяч євро і не були внесені в декларацію;

Раніше стало відомо, що нардеп фіктивно розлучився із дружиною, на яку переписав усе своє майно після скандалу із затриманням одіозного нардепа Миколи Мартиненка.

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