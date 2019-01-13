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НП на заводі Іванчука: чи приховає пожежа багатомільярдні схеми

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У Калуші Івано-Франківської області загорівся поліофіновий завод "Карпатнафтохім". За інформацією ЗМІ, саме це підприємство, яке належить скандальному народному депутату від "Народного фронту" Андрію Іванчуку, замішане в мільярдних махінаціях.

У чому причини пожежі та як вкотре заробили на українцяхрозбирався OBOZREVATEL.

Завод загорівся увечері в суботу, 12 січня. Трапилося смолоскипне горіння пірогазу. О 22:30 інженерний персонал об'єкта перекрив засувки, припинивши подачу пірогазу в установки. Як повідомили в МВС України, о 23:48 пожежу локалізували. Станом на 9:00 13 січня пожежа тривала. О 10:44 стало відомо, що вона повністю ліквідована.

Що це за завод?

Історія нафтохімічного заводу в місті Калуш бере свій початок ще із 1975 року, коли там було налагоджено виробництво вінілхлориду. Згодом проводилися реконструкції, потужності підприємства росли, як, власне, і лінійка вироблених ним продуктів.

У 2004 році було створено ТОВ "Карпатнафтохім" на базі підприємства ВАТ "Оріана", яке на 99% належить державі в особі Фонду держмайна України. А спільно з компанією "Лукойл-Нафтохім" створено ПрАТ "Лукор". Де-факто російські бенефіціари "Лукора" сховалися за голландською офшорною компанією "LUKOIL Chemical BV".

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Тоді держава Україна передала "Лукору" майно нафтохімічного комплексу "Оріана" та інше майно з умовою, що "Лукор" погасить борг на суму 986,9 мільйона гривень перед Баварським об'єднаним банком. Щоправда відтоді підприємство почало втрачати свої потужності.

НП на заводі Іванчука: чи приховає пожежа багатомільярдні схеми

Як писав OBOZREVATEL, на початку 2017 року, як грім серед ясного неба, оголосли, що нафтохімічним підприємством заволоділи нові власники. Так, 2 лютого 2017 року Антимонопольний комітет України, незважаючи на судові розгляди, дав дозвіл на покупку компанії Lukoil Chеmical BV (Нідерланди), яка володіє ТОВ "Карпатнафтохім", кіпрською Xedrian Holding Ltd і британською Techinservice Limited.

Бенефіціаром британської компанії, яка викупила решту акцій "Карпатнафтохіму", де-юре значиться Ігор Щуцький. А де-факто ниточки тягнуться до впливового нардепа-фронтовика Андрія Іванчука.

Мільярдні махінації Іванчука?

У ЗМІ раніше неодноразово з'являлася інформація про махінації Іванчука і міністра енергетики Насалика, яка коштувала державі 100 мільярдів гривень. Як пише журналіст Олександр Дубінський, у 2017 році Кабінет міністрів України видав постанову, яка дає право "Карпатнафтохіму" ввозити легкі й важкі дистиляти, а також зріджений газ в Україну без сплати акцизів. Простіше кажучи — без сплати базових податків.

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На перший погляд усе дуже благородно — завантажити раніше зупинений завод, дати нове дихання невеличкому місту Калуш, створити нові робочі місця. Але задумка Іванчука була в іншому.

Річ у тому, що обсяги поставок були завищені — в рамках щорічно встановлених квот 21,3 мільйона тонн дистилянти. Водночас, згідно з відкритими даними, у кращі роки виробництво етилену на "Карпатнафтохімі" не перевищувало 227 тисяч тонн. А максимальний можливий обсяг переробки нафтопродукту на заводі — 800 тисяч тонн у рік.

Обсяги переробки сировини на "Карпатнафтохімі"

Обсяги переробки сировини на "Карпатнафтохімі"

Адже різниця величезна — майже у 25 разів більше, ніж потужності підприємства. Як стверджують ЗМІ, контрабандне пальне могли просто продати в торгові мережі АЗС. За інформацією Дубинського, прибуток від несплати акцизу і ПДВ із махінації становив приблизно 100 мільярдів гривень.

За попередніми даними поліції, причиною пожежі стали порушення правил безпеки під час виконання небезпечних робіт на виробництві. Схема проста — приховати контрабанду пального. Ймовірно і величезні махінації спишуть на банальну пожежу.

Варто зазначити, що це не єдина схема навколо цього заводу. Кабінет міністрів своєю постановою №299 від 26 квітня 2017 року встановив для "Карпатнафтохіму" щорічні квоти на безакцизне ввезення і закупівлю сировини для відновлення виробництва у кількості:

- скраплений газ —1070 млн літрів;

- прямогонний бензин — 1170 млн літрів;

- дизельне пальне — 985 млн літрів.

Переробка кожного із зазначених обсягів може забезпечити випуск 250 тис. тонн етилену в рік, зазначали в уряді. У той же час новий співвласник "Карпатнафтохіму" Ігор Щуцький, який є представником друзів Яценюка, коментуючи вихід підприємства на проектні потужності, заявляв, що за повного завантаження завод зможе виробляти до 250 тис. тонн етилену, для чого знадобиться 35 тисяч тонн скрапленого газу в якості сировини. Якщо для повного завантаження заводу потрібно 35 тисяч, тоді навіщо виділяти квоту 1070 млн літрів. Судячи з усього, надлишок газу буде йти контрабандою.

Так, бенефіціари цієї складної багатоходової схеми не платять податки державі, які мали б надходити від реалізації продукції, створили соціально напружену обстановку в регіоні через відсутність робочих місць, і головне – призвели до недобросовісної конкуренції на ринку нафтопродуктів. Крім того, як зазначають компетентні працівники підприємства на правах анонімності, якщо підприємство не запрацює у найближчі роки, то перетвориться на металобрухт.

Це не перша НП

Пожежа на заводі сталася у суботу ввечері, 12 січня. За інформацією Державної служби надзвичайних ситуацій, відбулося смолоскипне горіння пірогазу. Повідомлення у ДСНС надійшло о 21:09.

"Підрозділи ДСНС за допомогою лафетних стволів здійснювали охолодження сусідніх будівель. Від Управління ДСНС в області залучили 18 одиниць техніки та приблизно 90 чоловік особового складу", — написала прес-секретар управління ДСНС в області Світлана Бабушкіна.

НП на заводі Іванчука: чи приховає пожежа багатомільярдні схеми

Світлана Бабушкіна

НП на заводі Іванчука: чи приховає пожежа багатомільярдні схеми

Світлана Бабушкіна

НП на заводі Іванчука: чи приховає пожежа багатомільярдні схеми

Світлана Бабушкіна

Місцеві жителі також активно коментують ситуацію у соцмережах.

"Спеціально для "а що хімія не шкідлива", або "хімія не атомний реактор". Почитайте про всі види хімічних речовин, які випускає хімзавод Калуша", — написав користувач Instagram kalush.gram.

НП на заводі Іванчука: чи приховає пожежа багатомільярдні схеми
НП на заводі Іванчука: чи приховає пожежа багатомільярдні схеми
НП на заводі Іванчука: чи приховає пожежа багатомільярдні схеми

Варто зазначити, що це не перша НП навколо "Карпатнафтохіму". Раніше OBOZREVATEL уже писав, що в червні 2017 року місцеві жителі масово скаржилися на погіршення екологічної ситуації.

"У зв'язку з проведенням 07.06.-08.06.2017 р. пусконалагоджувальних робіт на виробництві поліолефінів ТОВ "Карпатнафтохім" мали місце аварійні залпові викиди, через що жителі міста Калуш та с. Мостище відчули в повітрі неприємний запах", — повідомлялося на сайті Калуської РДА.

Карта Калуша

Карта Калуша

Відомо також, що мешканці с. Мостище неодноразово скаржилися на забруднення струмка Фурнилів. Нещодавно в зв'язку з цим лабораторним центром МОЗ були відібрані зразки води зі струмка для проведення паралельних санітарно-хімічних досліджень.

Раніше OBOZREVATEL вже писав:

  • Нардеп Андрій Інванчук нещодавно засвітився у скандальній поїздці в Мексику разом із одіозним олігархом Павлом Фуксом;

  • До того ж, нардеп є бізнес-партнером народного депутата Віталія Хомутинніка і скандального олігарха Фукса, який заробляє мільйони на київській підземці;

  • Разом із ними він бере участь у схемах навколо "Укрспирту", "Укрлеса" і Duty Free. В останній махінації з Duty Free у "Борисполі" задіяний також інший його партнер Артур Гранц;

  • Можливість зайти в Duty Free, вони отримали від одеських бізнесменів Кауфмана і Грановського в обмін на підтримку тютюнового бізнесу "Мегаполіс";

  • За 2017 рік нардеп Іванчук також декілька десятків разів користувався приватними і рейсовими літаками, які обійшлись у 150 тисяч євро і не були внесені в декларацію;

  • Раніше стало відомо, що нардеп фіктивно розлучився із дружиною, на яку переписав усе своє майно після скандалу із затриманням одіозного нардепа Миколи Мартиненка.

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Автор
Микола КовальМикола Коваль
Тема
Ексклюзив
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