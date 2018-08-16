"Горимо!" У Криму спалахнула нова "пекельна" пожежа

В окупованому Росією Криму під Ялтою в четвер, 16 серпня, спалахнула нова велика пожежа в ущелині Уч-Кош.

Як повідомляється в Facebook на сторінці "МНС Криму", займання сталося близько 15:20. Загорівся ліс недалеко від попереднього місця пожежі.

"Загоряння сталося у важкодоступному скельному місці на гребені хребта, приблизно на площі від 300 до 500 кв. м. Також загоряння супроводжується сильним задимленням. Крім того, гасіння в ущелині ускладнюється сильним вітром", - написано в повідомленні.

Відзначається, що поки що загрози населеним пунктам немає. Пожежні планують взяти місце загоряння в кільце, щоб не допустити його поширення на велику територію до темної пори доби.

"Ялта. Горимо. Така ось стабільність", - написав у Twitter блогер RoksolanaToday&Крим, прикріпивши повідомлення місцевих жителів, які підтвердили, що нова НП сталася не в тому місці, де виникло перше масштабне займання.

Ялта

горимо

така ось стабільність pic.twitter.com/AodrBCqZge - RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 16 серпня 2018 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, попередню пожежу в Криму встигли зняти з висоти пташиного польоту.