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"Горимо!" У Криму спалахнула нова "пекельна" пожежа

14.2тЧитати новину російською

В окупованому Росією Криму під Ялтою в четвер, 16 серпня, спалахнула нова велика пожежа в ущелині Уч-Кош.

Як повідомляється в Facebook на сторінці "МНС Криму", займання сталося близько 15:20. Загорівся ліс недалеко від попереднього місця пожежі.

"Загоряння сталося у важкодоступному скельному місці на гребені хребта, приблизно на площі від 300 до 500 кв. м. Також загоряння супроводжується сильним задимленням. Крім того, гасіння в ущелині ускладнюється сильним вітром", - написано в повідомленні.

Відзначається, що поки що загрози населеним пунктам немає. Пожежні планують взяти місце загоряння в кільце, щоб не допустити його поширення на велику територію до темної пори доби.

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"Ялта. Горимо. Така ось стабільність", - написав у Twitter блогер RoksolanaToday&Крим, прикріпивши повідомлення місцевих жителів, які підтвердили, що нова НП сталася не в тому місці, де виникло перше масштабне займання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, попередню пожежу в Криму встигли зняти з висоти пташиного польоту.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
УкраїнаЯлта
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Билан Людмила
Билан Людмила
Самое страшное проклятие, чтоб ты жил на все свои мозги, и тебе никто ничего не подсказывал. Я бы добавила, чтобы крым всю жизнь жил как русские.
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Попова Ольга
Попова Ольга
Билан Людмила, ТВОИ СЛОВА К БОГУ ! АМИНЬ !
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Вот до чего рашисты довели !!! А ведь за 25 лет независимости Крым ни разу не горел!!! Тут что не чисто!! Возможно рашисты сжигают жертв массовых репрессий!!!
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Shestopalov Denis
Shestopalov Denis
Шмурдяк Тарас, Ты дебил или просто гуглом пользоваться не умеешь? https://www.youtube.com/watch?v=uoH4sQM4U9o https://www.unian.net/society/61063-kto-podjeg-kryim.html
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Бог Хохлов
Бог Хохлов
предполагаю что роксоланка и поджигает, надо её к сенцову в палату
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Попова Ольга
Попова Ольга
Бог Хохлов, ДОЛЖНО ГОРЕТЬ КАК В ПАРАШЕ --ЯРКО ,ДОЛГО И ДО ВЫЖЖЕННЫХ КАМНЕЙ !!
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