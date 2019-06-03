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/Розслідування

"Горіла навіть земля": легендарний "Сумрак" розповів страшну правду про Іловайськ

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Під час оборони Савур-могили у 2014 році бійці ЗСУ на кілька днів залишилися без їжі та води. Крім того, при спробі прориву до своїх угруповань вони буквально мали йти через суцільний вогонь — росіяни влаштували Іловайський котел.

Про це розповів Герой України, генерал-майор ЗСУ, директор Київського військового ліцею імені Івана Богуна Ігор Гордійчук ("Сумрак") в ефірі телеканалу "Прямий" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ігор Гордійчук

Ігор Гордійчук

Скріншот відео

"Води не було взагалі всі 10 днів. Потім і їжі не було. Ті пайки, які були, вони всі поцвіли, оскільки це спека 28-30 градусів. Ми пили з калюж брудну воду. І отримували від цього зараження", — згадує легендарний захисник України.

Крім того, додав він, в певний момент бійці на Савур-могилі втратили зв'язок із тими, хто перебував на інших позиціях, і навіть не підозрювали, що опинилися у кільці Іловайського котла. Тому їм довелося проривати його наосліп і з готовністю позбавити себе життя в разі потреби.

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"Ми тоді не розуміли, що це Іловайський котел. Все палало, все горіло, земля. Росіяни перемолотили Савур-могилу повністю. І навколо всі будинки, вулиці, села — все горіло, все палало. Тоді літо було — ця рілля, соняшники, пшениця, кукурудза — де б, куди ми не йшли, все горіло. Кругом розбита техніка, гармати. Ми розуміли, що так чи інакше нам варіанти — або прориватися, або здаватися, або підірвати себе гранатами. У кожного вибір був", — сказав Гордійчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гордійчук заявив, що українським військовим вдалося вберегти Україну від "бліцкригу" Володимира Путіна дуже великою ціною і великими втратами. За його словами, Путін, якби міг, був би вже у Києві. Але його зупинили ЗСУ.

Також "Сумрак" розповідав, що під час боїв за Савур-могилу українські військові дуже чекали допомоги від США.

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Теми
Бої за ІловайськВійна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особа
Ігор Гордійчук (Сутінок)
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
"Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка...замшевая… Три. Куртки" (с)
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Легендарный сумрак... Ну вы и колхоз... Это просто пи..дец.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
А свинорусы удивляются...почему нас в Украине не любят. И почему не хотят мириться! Мышебратья
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Себостьян Прейро, почему? Нас любят в Украине.
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