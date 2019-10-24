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25 жовтня • оновлено в 01:45
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Вбивства на Майдані: Горбатюк розповів про розмову із Зеленським

1.6т Читати матеріал російською

Звільнений начальник управління спецрозслідування Генпрокуратцри Сергій Горбатюк заявив, що президент України Володимир Зеленський назвав розслідування справ розстрілів на Майдані необ'єктивним.

Причиною глава держави в особистій розмові з експрокурором ГПУ вважав те, що не були розкриті вбивства правоохоронців, передає "Громадське" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так Горбатюк розповів, що говорив із Зеленським та Русланом Рябошапкою, коли останній ще не був генпрокурором. Вони хотіли почути, "які результати і проблеми розслідування, чому воно необ'єктивне".

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Горбатюк розповів про розмову із Зеленським про справи Майдану

Горбатюк розповів про розмову із Зеленським про справи Майдану

"Однобоко, на думку Зеленського, так як не розслідуються вбивства правоохоронців", – пояснив Горбатюк.

За його словами, зустріч закінчилася "оптимістично". "Президент завершив її словами: ваші справи повинні розслідуватися, і повинна бути вам надана допомога", – сказав Горбатюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Розстріли на Майдані
Особи
Сергій Горбатюк Володимир Зеленський Руслан Рябошапка
Місце
Україна
Тег
Майдан
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