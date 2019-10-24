Вбивства на Майдані: Горбатюк розповів про розмову із Зеленським

Звільнений начальник управління спецрозслідування Генпрокуратцри Сергій Горбатюк заявив, що президент України Володимир Зеленський назвав розслідування справ розстрілів на Майдані необ'єктивним.

Причиною глава держави в особистій розмові з експрокурором ГПУ вважав те, що не були розкриті вбивства правоохоронців, передає "Громадське" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так Горбатюк розповів, що говорив із Зеленським та Русланом Рябошапкою, коли останній ще не був генпрокурором. Вони хотіли почути, "які результати і проблеми розслідування, чому воно необ'єктивне".

Горбатюк розповів про розмову із Зеленським про справи Майдану

"Однобоко, на думку Зеленського, так як не розслідуються вбивства правоохоронців", – пояснив Горбатюк.

За його словами, зустріч закінчилася "оптимістично". "Президент завершив її словами: ваші справи повинні розслідуватися, і повинна бути вам надана допомога", – сказав Горбатюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Про звільнення Горбатюка стало відомо 23 жовтня. За словами колишнього співробітника ГПУ, йому повідомили про це по телефону. Горбатюк пообіцяв оскаржити рішення.

Горбатюк заявив, що генеральний прокурор Руслан Рябошапка назвав справу про організоване злочинне угруповання екс-президента Віктора Януковича вигадкою його попередника Юрія Луценка.

Також експрокурор ГПУ сказав, що розслідування справ Майдану призупинено.

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