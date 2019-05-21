"Гопник прийшов до успіху!" Дружина Пушиліна розлютила мережу дорогим аксесуаром

Дружина ватажка "Донецької народної республіки" Дениса Пушиліна Ірина показалася на публіці із сумкою від Gucci, чим викликала гнів у мережі.

Фотографії дружини з дорогим аксесуаром розмістив у своєму Instagram Пушилін. Знімки були зроблені в Ростові-на-Дону (Росія) на турнірі зі змішаних єдиноборств (ММА).

Згідно сайту Gucci, така сумка з колекція Sylvie коштує 2790 євро. Користувачі почали запитувати у ватажка "ДНР", звідки гроші на такі дорогі речі.

"Пушилін виставив в своєму Instagram фотку дружини з сумочкою від Gucci за 2790 євро. Вчорашній гопник із Макіївки прийшов до успіху. Ось хто не дарма сходив на "референдум" у 2014-му. Це жебраки, ошукані пенсіонери помирають у чергах на КПП. А в "еліти ДНР" усе добре. Слався, республіко!" — зазначив журналіст Денис Казанський.

"Той випадок, коли торба значно дорожча за бабу", "У них життя таке швидкоплинне, що найдорожче потрібно носити завжди із собою", "Це цинічно", "Такі речі потрібно роздруковувати та роздавати на КПП", "Розграбували Донецьк і принесли розруху", — додали користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на турнірі Пушилін також зустрівся з помічником президента РФ Владиславом Сурковим. На змаганнях вони сіли поруч і "довірливо спілкувалися".

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