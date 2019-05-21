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"Гопник прийшов до успіху!" Дружина Пушиліна розлютила мережу дорогим аксесуаром

6.1тЧитати матеріал російською

Дружина ватажка "Донецької народної республіки" Дениса Пушиліна Ірина показалася на публіці із сумкою від Gucci, чим викликала гнів у мережі.

Фотографії дружини з дорогим аксесуаром розмістив у своєму Instagram Пушилін. Знімки були зроблені в Ростові-на-Дону (Росія) на турнірі зі змішаних єдиноборств (ММА).

Згідно сайту Gucci, така сумка з колекція Sylvie коштує 2790 євро. Користувачі почали запитувати у ватажка "ДНР", звідки гроші на такі дорогі речі.

"Гопник прийшов до успіху!" Дружина Пушиліна розлютила мережу дорогим аксесуаром
"Гопник прийшов до успіху!" Дружина Пушиліна розлютила мережу дорогим аксесуаром
"Гопник прийшов до успіху!" Дружина Пушиліна розлютила мережу дорогим аксесуаром

"Пушилін виставив в своєму Instagram фотку дружини з сумочкою від Gucci за 2790 євро. Вчорашній гопник із Макіївки прийшов до успіху. Ось хто не дарма сходив на "референдум" у 2014-му. Це жебраки, ошукані пенсіонери помирають у чергах на КПП. А в "еліти ДНР" усе добре. Слався, республіко!" — зазначив журналіст Денис Казанський.

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"Гопник прийшов до успіху!" Дружина Пушиліна розлютила мережу дорогим аксесуаром

"Той випадок, коли торба значно дорожча за бабу", "У них життя таке швидкоплинне, що найдорожче потрібно носити завжди із собою", "Це цинічно", "Такі речі потрібно роздруковувати та роздавати на КПП", "Розграбували Донецьк і принесли розруху", — додали користувачі.

"Гопник прийшов до успіху!" Дружина Пушиліна розлютила мережу дорогим аксесуаром

Як повідомляв OBOZREVATEL, на турнірі Пушилін також зустрівся з помічником президента РФ Владиславом Сурковим. На змаганнях вони сіли поруч і "довірливо спілкувалися".

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Особа
Денис Пушилін Денис Володимирович
Тег
Новини ДНР
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Факторович Фактор
Факторович Фактор
Какие нах "гуси",Дениска,ты чё,головой в сосну уебался ? :-)))))) .Такого "гуччи" клепают не то что сотнями тыщ в Китае- ТОННАМИ !!!. Нахуй ......ю городить и опускаться до уровня эдички басурина ,не гони :-)
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Червоносенко Венцеслав
Червоносенко Венцеслав
нет, ну а что, первая леди супер-державы должна, как задрипанка одеваться? ей завтра на приемы к Мелани Трамп, бабе Ангеле, Елизавете Второй, наконец... не завидуйте, терпите..
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