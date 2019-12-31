Google осоромився рекламою "ДНР"

Пошуковик Google втрапив у скандал через рекламу різних додатків для жителів терористичної "ДНР".

Так, мова йде про рекламу пасажирських перевезень в "ДНР", сервіси таксі та новинні портали окупантів. На це звернув увагу на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

"Щирі вітання зі святами, Google! Як там у вас, випадково на ваших картах ще не з'явилася карта терористичної організації "дирляндії"? Ось така і вся ваша політика", – обурився захисник України.

Реклама "ДНР" в Google Facebook Штірліц - блог

Реклама "ДНР" в Google Facebook Штірліц - блог

Реклама "ДНР" в Google Facebook Штірліц - блог

Реклама "ДНР" в Google Facebook Штірліц - блог

У коментарях під постом українці також обурилися безпринципністю співробітників популярного пошуковика, які дозволяють собі співпрацювати з окупаційними режимами.

"Я в шоці. З цим потрібно щось робити", "Всім цим гуглам до дного місця, кого і що пхати в свій маркет. Головне, що бабло їм капає, вони і від "Аль-Каїди" розробки всунуть", "Потрібно писати скарги", – обурюються в коментарях.

Google

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше спалахнув скандал через те, популярний в світі китайський інтернет-магазин AliExpress попався на безперешкодних продажах символіки терористичної "ДНР".

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