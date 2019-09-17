Гонтаревій спалили будинок: з'явилося відео з місця НП

У мережі з'явилося відео з палаючим будинком екс-глави Нацбанку України Валерії Гонтаревої.

Кадрами поділився журналіст Петро Шевченко на своїй сторінці в Facebook. На відео видно, що вогонь охопив величезну територію.

Пожежники не змогли впоратися з полум'ям – будинок Гонтаревої і ділянка вигоріли вщент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в центрі Києва спалили машину невістки Гонтаревої. Надзвичайна подія сталася в ніч на 5 вересня.

До цього, в серпні, Гонтареву збила машина в Лондоні. У неї діагностували переломи кісток стопи.

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