Гонтарева і $1,5 млрд Януковича: в прямому ефірі у Шустера озвучили гучне звинувачення Луценку

Народний депутат від фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв звинуватив колишнього генерального прокурора Юрія Луценка в тому, що той навмисно засекретив справу про виведення грошей експрезидента-втікача Віктора Януковича.

Подробицями поділився він в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" у п'ятницю, 20 вересня. Йдеться про 1,5 мільярда доларів.

"Чому він так наполягав? Та тому що там прямо названі 6 офшорних компаній, через які завдяки ICU, якою керувала Гонтарева, вивели ці кошти оточення Януковича", – сказав Соболєв.

У Шустера озвучили гучне звинувачення Луценку

Як повідомляв OBOZREVATEL, в квітні 2017 року Краматорський суд конфіскував 1,5 мільярда доларів режиму експрезидента.

У 2018 році з'явилася інформація, що виводити гроші нібито допомагала компанія ексглави Нацбанку Валерія Гонтаревої.

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