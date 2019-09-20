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21 вересня • оновлено в 01:05
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/ Розслідування

Гонтарева і $1,5 млрд Януковича: в прямому ефірі у Шустера озвучили гучне звинувачення Луценку

6.3т Читати матеріал російською

Народний депутат від фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв звинуватив колишнього генерального прокурора Юрія Луценка в тому, що той навмисно засекретив справу про виведення грошей експрезидента-втікача Віктора Януковича.

Подробицями поділився він в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" у п'ятницю, 20 вересня. Йдеться про 1,5 мільярда доларів.

"Чому він так наполягав? Та тому що там прямо названі 6 офшорних компаній, через які завдяки ICU, якою керувала Гонтарева, вивели ці кошти оточення Януковича", – сказав Соболєв.

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У Шустера озвучили гучне звинувачення Луценку

У Шустера озвучили гучне звинувачення Луценку

Як повідомляв OBOZREVATEL, в квітні 2017 року Краматорський суд конфіскував 1,5 мільярда доларів режиму експрезидента.

У 2018 році з'явилася інформація, що виводити гроші нібито допомагала компанія ексглави Нацбанку Валерія Гонтаревої.

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Тема
борг Януковича
Особи
Сергій Соболєв Юрій Луценко Віктор Янукович Валерія Гонтарева
Місце
Україна
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Порошенко - лучший президент! Луценко - лучший прокурор в Украине! Украинцы- лохи и лапшееды!
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Безпонтовый порожняк этот Соболев.
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