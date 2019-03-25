Смертельні перегони і резонансні ДТП в Україні: як зупинити вбивць за кермом

У неділю, 24 березня, в Одесі трапилася страшна ДТП. Автомобіль BMW X6 на швидкості врізався у припарковану машину, потім влетів у стовп і загорівся. У результаті події загинули 22-річний водій авто і 33-річна пасажирка.

На жаль, смертельні ДТП на дорогах трапляються у нашій країні регулярно. Щодня в містах гинуть десятки людей лише через те, що хтось не дотримується ПДР.

Яка ситуація насправді і як вирішити проблему — докладніше у матеріалі OBOZREVATEL.

Смертельні перегони

Трагедія трапилася на проспекті Шевченка в Одесі. Річ у тім, що два автомобілі BMW X6 і Porsche влаштували автомобільні перегони. Водій "BMW", рухаючись у напрямку проспекту Гагаріна, не впорався з керуванням і зіткнувся з припаркованим автомобілем "Hyundai Sonata", після чого скоїв наїзд на опору лінії електропередач.

У результаті зіткнення, пасажирка авто 33-річна Вікторія Кравченко загинула на місці, а 22-річний водій Шаміль Гаджиєв був доправлений в реанімацію, де згодом помер.

Уже відомо, що Вікторія Кравченко була дочкою відомого одеського бізнесмена Валерія Кравченка (власника клініки пластичної хірургії "Лікар Моцарт", а раніше і готелю "Моцарт"). У загиблої Вікторії залишилося двоє дітей.

Вікторія Кравченко

Вікторія Кравченко

Вікторія та Валерій Кравченко

Крім того, як пишуть ЗМІ, дівчина була далекою родичкою американського актора Сільвестра Сталлоне. Її батько Валерій є далеким родичем матері Сільвестра, Жаклін Сталлоне.

"Я — племінник Жаклін Сталлоне за одним з родинних відгалужень, яке вона зуміла відстежити. Відтоді, як знайшли одне одного, ми підтримуємо стосунки", — казав раніше Валерій Кравченко в одному зі своїх інтерв'ю.

Друга жертва ДТП — водій автомобіля BMW Шаміль Гаджиєв. Він був сином підприємця Газанфара Гаджиєва.

OBOZREVATEL з'ясував з відкритих реєстрів, батько загиблого є співвласником ТОВ "Луч". Компанія займається організацією відпочинку та розваг, нерухомістю, ресторанами, доставкою продуктів.

Також Газанфар Гаджиєв є співвласником компанії "Метрлюкс", яка спеціалізується на сільському господарстві — вирощування зернових, овочів. В поле їхньої діяльності входить птахівництво, виробництво борошномельної та круп'яної продукції, продаж хліба і кондитерських виробів.

Також його брат Раміль Гаджиєв є чемпіоном світу з боксу. Видання "Думська" пише, що брат загиблого засвітився в гучному скандалі ще у 2015 році. Тоді в одеському ресторані "Шу шу" поліція проводила обшуки, нібито там зібралися члени кавказького кримінального угруповання. Серед відвідувачів виявився і брат-боксер, який обурився діям силовиків у масках. Його нібито побили. В результаті ніхто не був затриманий, знайшли кілька ножів і пакетик з білим порошком.

Шаміль Гаджиєв на своєму авто

instagram.com/ramil_gg__

instagram.com/ramil_gg__

instagram.com/ramil_gg__

instagram.com/ramil_gg__

Виходячи з "Бази даних" держномерів, автомобіль Гаджієв купив у червні 2018 року. При цьому саме авто 2015 року випуску.

Вбивці на дорогах уникають відповідальності

Резонансні ДТП, на жаль, справа для України звичайна. Смертельна аварія за участі Олени Зайцевої у Харкові. Того трагічного дня у жовтні 2017 року позашляховик Lexus влетів у натовп людей після зіткнення з іншим авто, у результаті чого загинуло 6 осіб. Судова епопея в цій справі тривала більш ніж рік, а закінчилася 10-річним тюремними вироками для Зайцевої та іншого учасника ДТП Геннадія Дронова.

А в середині лютого 2019 року BMW X5 M на величезній швидкості (не менше 200 км/год) протаранив таксі Daewoo. Від удару Lanos відскочив у відбійник і миттєво спалахнув: водія встигли витягнути з автомобіля, а пасажир згорів всередині. На такій швидкості у автомобіля просто лопнуло колесо. При цьому винуватцю аварії вдалося втекти ще до приїзду поліції.

18 березня у центрі Києва трапилася ще одна показова аварія. Водій автомобіля Chevrolet на високій швидкості їхав з боку станції метро "Почайна" у бік станції метро "Шулявська". У певний момент він не впорався з керуванням, в'їхав у Fiat, потім у Mitsubishi, а потім вже у маршрутний автобус "Богдан", після чого задимився. Спідометр Chevrolet залишився на позначці 160 км/год, але точну швидкість зможе встановити тільки слідство.

11 березня у Києві на вулиці Привокзальній легкове авто Citroen збило на дорозі мати з дитиною, після чого врізалось у "Жигулі". За словами очевидців, жінка з маленькою дівчинкою вийшли з трамвая і переходили дорогу поруч із переходом, але не по ньому. В цей час водій Citroen не встиг зупинитися і влетів у пішоходів.

Варто згадати і скандальне ДТП за участі київського мажора Станіслава Толстошеєва. Так, 9 січня 2016 року у Києві біля метро "Лівобережна" позашляховик Mercedes влетів у будівлю стоматології, пробивши стіну закладу. У тому ДТП насмерть було збито випадкову жінку-пішохода.

Захист Толстошеева стверджує, нібито хлопцю (Толстошеєв 1995 року народження) просто стало погано за кермом і він втратив контроль над своїм авто. За твердженням батька хлопця Андрія Толстошеева (бізнесмена з Донецької області), його син має проблеми з серцем. Незважаючи на гучний резонанс довкола трагічного ДТП, Толстошеєв перебуває на волі.

Аварія за участі Толстошеєва

Вдаються до поліції

Невтішна статистика ДТП на українських дорогах має лякати не лише пересічних українців, а й перш за все правоохоронні органи. За інформацією Департаменту патрульної поліції, лише у січні 2019 року у Києві сталися 3 тисячі аварій, в яких загинуло 9 осіб і 130 осіб отримали травми.

При цьому через перевищення швидкості у столиці у січні відбулося 472 дорожньо-транспортні пригоди, в яких постраждали 17 осіб. За фактом швидка їзда є однією з головних причин величезної кількості ДТП.

Зокрема і тому з 25 березня патрульна поліція збільшила кількість пристроїв TruCam, які вимірюватимуть швидкість руху авто на дорогах України. За словами заступника начальника Департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького, на українських дорогах працюватимуть 75 камер спостереження.

"З понеділка ще 25 приладів буде використовуватися патрульної поліцією для вимірювання швидкості руху. Загальна кількість приладів, які будуть використовуватися — 75 штук", — наголосив поліцейський.

Карта розміщення TruCam

Загалом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков також анонсував, що вже у 2019 році запрацює автоматична відеофіксація порушень правил дорожнього руху — штрафи будуть дуже високими.

"Майже все готово, нам не вистачає маленьких деталей — однієї постанови Кабміну і однієї маленької поправки в парламенті. Думаю, в цьому році ми все включимо, і по всій країні спочатку запрацює 30 камер, потім 50, потім 150", — сказав Аваков.

Всього ж, за словами міністра, на дорогах країни буде близько 1000 камер.

На думку страхового юриста Дениса Колеушка, в Україні потрібно перш за все створити дієву систему покарань за порушення ПДР. Можливо перейняти і європейський досвід — впровадити штрафні бали.

"У нас низька відповідальна за порушення ПДР. Другий момент, немає реального механізму виконання покарання. Люди, які мають 30-40 неоплачених штрафів, беруть і далі їздять. Нам треба запровадити механізм позбавлення прав за кілька правопорушень. Потрібен механізм штрафних балів, як і в Європі, який надаватиме можливість позбавити прав неадекватну людину.

І найважливіше — дієвий механізм стягнення штрафів. Їх дуже багато, але ніхто не змушує його де-юре платити. Треба щоб виконавча служба працювала адекватно і могла навіть забрати авто у злісного порушника", — пояснив Колеушко у коментарі OBOZREVATEL.

Фактично тільки посилення відповідальності, штрафи і реальні тюремні терміни зможуть якісного змінити ситуацію.

Дивіться відео за темою:

Раніше OBOZREVATEL детально розписував, що Верховна Рада могла зробити крок назустріч безпечному дорожньому руху ще у грудні 2018 року, ухваливши закон про збільшення штрафів за непристебнутий ремінь. Але, на жаль, на той час політичні інтриги нардепам так і не дозволили досягнути компромісу.

Друга спроба з боку нардепів може бути вже до кінця цього року, адже у березні група нардепів запропонувала збільшити штрафи за їзду без паска безпеки в 10 разів. Окремо каратимуть і тих водіїв, які нехтують безпекою дітей. Детально про цю ініціативу OBOZREVATEL писав тут.

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