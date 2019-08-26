"Голуби не віддали хліб": терористи зганьбилися безглуздим фейком про пенсіонерів у "ДНР"

Терористи "ДНР" поширили безглуздий фейк, заявивши, що через скасування виплати пенсії на Донбасі помер "пенсіонер із Красноармійська".
Таку пропагандистську новину поширили інформаційні ресурси, що підтримують окупантів. При цьому в матеріалах заявляється, що дідусь жив "у Красноармійську, що наразі знаходяться під контролем "ДНР".
Однак місто ще в 2016 році було перейменоване на Покровськ, крім того, воно знаходиться під контролем України. "Пропаган*они не заморочуються на дрібницях", – написав на сторінці у Twitter блогер Денис Казанський.
Ілюстрація. ДНР
Соцмережі
Скрін фейкової новини пропагандистів
twitter.com/den_kazansky
Скрін фейкової новини пропагандистів
twitter.com/den_kazansky
"Вони щиро вірять, що дід, переїхавши з Красноармійська в Покровск, помер із голоду через жадібних голубів, які не віддали йому хліб", – зазначив один із коментаторів.
О ні! Україна заморила голодом безіменного пенсіонера з Красноармійська.- Денис Казанський (@den_kazansky) August 25, 2019
Взагалі-то Красноармійськ під контролем України і вже кілька років, як Покровск, але пропагандони не заморочуються на дрібниці. pic.twitter.com/Zu8W9XLubt
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Як повідомляв OBOZREVATEL, вугільна галузь "Л/ДНР" після початку війни на Донбасі стала збитковою.
Так, самопроголошена "влада" планує закрити вугледобувні підприємства на окупованих територіях, що призведе до звільнення 28,4 тис. осіб, в тому числі в "ДНР" – 20,8 тис. і в "ЛНР" – 7,6 тис. осіб.
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