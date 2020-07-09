Голову Фонду держмайна хотіли "купити" за 800 тисяч доларів, – НАБУ

Юрій Сергієнко Розслідування 18:23, 9.07.2020 Оновлено: 18:29, 9.07.2020

Національне антикорупційне бюро України затримало чоловіка, який намагався підкупити главу Фонду державного майна.

Йому пропонували 800 тисяч доларів за призначення на посади керівників двох державних підприємств певних осіб, повідомляється на сторінці НАБУ у Facebook.

Також за цю суму пропонувалося продовжити дію договору, укладеного між одним із зазначених підприємств та комерційної компанії.

Зловмисника затримали під час передачі першого траншу у розмірі 200 тисяч доларів. Слідчі дії тривають. Подробиці в НАБУ пообіцяли оприлюднити пізніше.

Новина оновлюється ...

Коментувати
Розслідування

Дивіться також

Ми підтримуємо незалежність НБУ, але як жити, якщо бюджет за курсом 30 грн/$, – Зеленський

В ОАЕ поліцейські навчили собак шукати хворих COVID-19 із точністю до 92%

10 сильних фраз Лії Ахеджакової, які доводять, що вона друг України

Кремль підбурює мовні дискусії в Україні, а влада підігрує, – експерт

В Україні перебувають 15-20 злодіїв в законі, вони впливають на політику, – глава Нацполіції