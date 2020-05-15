"Головнокомандувач записує прекрасні відеоролики": Зеленському дорікнули в замовчуванні агресії Путіна на Донбасі

Експрем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що президент Володимир Зеленський повинен був показати всьому світу відео, яке підтверджує присутність російського спецназу ФСБ на окупованих територіях Донбасу.

З такою заявою він виступив у прямому ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером". За словами Яценюка, Зеленський повинен був продемонструвати ролик членам Нормандської четвірки, світовим дипломатичним службам, членам ТГК і так далі.

"Недостатньо показати це відео в ефірі вашого шоу, нехай і на великому каналі. Це відео президент України повинен доручити показати всім дипломатичним службам світу, президенту Макрону, всім членам Нормандської четвірки, всім членам ТГК в Мінську. Це правда про те, як Путін виконує Мінські угоди. Він убивав і вбиває українців", – сказав Яценюк.

Арсеній Яценюк Скріншот з відео

Таку ж думку висловив і журналіст Юрій Бутусов. Він зазначив, що у президента виходить знімати "прекрасні відеоролики" і йому варто було б показати і запис, що підтверджує порушення Володимиром Путіним Мінських угод.

"Розголошення в інтернеті було сильним, але мені здається, що це повинні були показувати всі. З цим відео повинен був виступити Володимир Зеленський, як головнокомандувач, який записує прекрасні відеоролики, дуже переконливі. Він повинен був показати народу України прямий факт порушення Мінських угод російськими військами, застосуванням Володимиром Путіним російського спецназу і найновішого їх озброєння, якого навіть немає на озброєнні української армії", – заявив Бутусов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилося відео, на якому зображений російський спецназ ФСБ на території окупованого Донбасу.