Головний фігурант справи про вбивство Шеремета заявив про провокації в СІЗО

Підозрюваний у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета музикант Андрій Антоненко (Riffmaster) стверджує, що в СІЗО на нього чинився тиск.

Як заявив Антоненко в інтерв'ю "Бабелю", йому забороняли теплі речі, засоби гігієни (помитися, постригтися), не надавали медичної допомоги, наприклад, стоматологічної.

Андрій Антоненко

"Ще мені не давали побачення з рідними", – додав він, хоча згідно з законодавством щомісяця дозволяються щонайменше три короткочасні побачення.

За словами підозрюваного, також до нього в камеру підселяли сусідів-провокаторів.

"Був випадок із нацистськими книжками. Він зайшов у камеру з двома такими книгами. Я очманів. Пояснив йому двома словами ситуацію, і на цьому ми поставили крапку. Того ж дня розповів про цей випадок слідчому та адвокату", – зазначив Антоненко.

Він розповів, що першого ж дня його посадили в камеру, де сидів так званий "с*ка" – так називають тих, хто співпрацює зі слідством.

"Але оскільки я не причетний до злочину і приховувати мені немає чого, жодної корисної інформації вони не отримали", – підкреслив музикант.

За його словами, був ще один випадок, коли підсів товариш і одразу, ніби між іншим, сказав, що в нього знайшли дві гранати.

"Думаю, це також була провокація щодо якоїсь вибухівки. Але результат знову був ніякий", – вважає Антоненко.

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