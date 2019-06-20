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Голови відрубані: в Криму виявили страшну знахідку

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В окупованому Сімферополі (Крим) жителі багатоквартирного будинку по вулиці Воровського виявили у дворі голови двох крокодилів.

Знайдені останки тварин були зібрані в спеціальний контейнер і відправлені в спеціальний центр для знищення за допомогою спалювання, повідомила пресслужба "держкомітету з ветеринарії Республіки Крим".

На місці НП провели необхідну дезінфекцію (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

У Криму знайшли відрубані голови крокодилів

У Криму знайшли відрубані голови крокодилів

Пресслужба "держкомітету з ветеринарії Криму"

У Криму знайшли відрубані голови крокодилів

У Криму знайшли відрубані голови крокодилів

Пресслужба "держкомітету з ветеринарії Криму"

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У Криму знайшли відрубані голови крокодилів

У Криму знайшли відрубані голови крокодилів

Пресслужба "держкомітету з ветеринарії Криму"

"Все відбувається у режимі взаємодії з правоохоронцями. Масової загрози життю і здоров'ю людей немає. Цей біоматеріал перебуває як речовий доказ на тривалому зберіганні до ухвалення рішення по суті", – зазначив глава "держкомітету" Валерій Іванов.

Звідки в Криму з'явилися крокодили – невідомо, але співробітники прокуратури вже побачили в цьому факт жорстокого поводження з тваринами і мають намір порушити кримінальну справу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі Феодосії повідомили про велику кількість сарани на вулицях міста.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Какой борзописец - дибелоид выдумывает заголовки?
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Сиромашенко Александр, Это стандарт Обоза
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