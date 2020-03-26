Голова "Укртранснафти" порушив карантин: розпочато кримінальне провадження

Печерський районний суд Києва відкрив кримінальне провадження за фактом порушення карантину і можливого зараження коронавірусом COVID-19 гендиректором АТ "Укртранснафти" Миколою Гавриленком.

Про це повідомляє OBOZREVATEL з посиланням на джерела.

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Кримінальне провадження розпочато за фактом того, що генеральний директор Гавриленко при зверненні в клініку "Оберіг" не повідомив медичних працівників про наявність підтвердженого у нього діагнозу СОVID-19, чим порушив правила дотримання карантину.

Провадження розпочато за ч. 1 ст. 130 КК "Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби". Санкція статті передбачає арешт на строк до трьох місяців або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Микола Гавриленко Антикор

Нагадаємо, що раніше приватна клініка Eurolab відомого бізнесмена Андрія Пальчевського приховала від санітарних служб інформацію як мінімум про 4 позитивних результатах тестів на коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 26 березня, в Україні офіційно підтверджено 156 випадків захворювання коронавірусом.

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