Голова сільради на Рівненщині "накопав" бурштину на $30 тисяч: фото і відео затримання

У середу, 22 січня, в Рівненській області патрульні виявили майже 30 кілограмів незаконно добутого бурштину на суму $30 тисяч в машині глави сільської ради.

Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до трьох років. Про це повідомили на сайті Національної поліції України (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Голова сільради "накопав" бурштину на $30 тисяч Нацполіція України

Поліція зупинила автомобіль Renault Trafic неподалік від села Великий Житин у Рівненському районі. Правоохоронці вилучили бурштин і відправили на експертизу. Відкрито кримінальне провадження за статтею про незаконний видобуток, збут, придбання, перевезення бурштину.

Голова сільради "накопав" бурштину на $30 тисяч Нацполіція України

Голова сільради "накопав" бурштину на $30 тисяч Нацполіція України

Голова сільради "накопав" бурштину на $30 тисяч Нацполіція України

Раніше OBOZREVATEL писав, що на польському кордоні затримали двох українців, які намагалися провезти на територію країни рекордну партію контрабандного бурштину. За даними прес-центру прикордонної служби, у чоловіків конфісковано понад 103 кг каменю вартістю близько 50 тисяч євро.

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