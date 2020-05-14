Голова Одеської митниці з'явився на публіці і розповів про його "затримання". Відео

Начальник Одеської митниці Михайло Грибанов 14 травня з'явився на публіці і заявив, що його не затримували.

Однак чиновник визнав, що на нього на короткий час надягали наручники, пише "Думська".

Михайло Грибанов спростував його затримання Кадр відео "Думської"

Грибанов розповів, що Служба безпеки і Державне бюро розслідувань проводили слідчі дії в Одеській митниці.

"Під час проведення цих слідчих дій жодному керівнику Одеської митниці не було висунуто підозру, жодного керівника не затримали", – зазначив голова митниці.

При цьому Грибанов визнав, що на нього дійсно наділи наручники: "Я перебував у цей час на вулиці, у дворі Одеської митниці. Мене поклали на землю, наділи наручники, але через вісім хвилин їх зняли".

Також він заявив, що був затриманий начальник відділу митного оформлення митного поста "Чорноморський".

Форму проведення слідчих дій Грибанов назвав спробою "натиснути" на нього. За словами адвокатів, обшуки проходили без постанови суду, а правоохоронці нібито допустили низку порушень.

Юристи уточнили, що слідчі вилучили документи, які не стосуються діяльності керівництва митниці, а мають відношення до роботи інспекторів. При цьому було вилучено і телефон Грибанова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інформація про затримання Михайла Грибанова з'явилася 13 травня. Також було оприлюднено фото і відео, на яких видно людину в наручниках, схожу на начальника Одеської митниці.

В Офісі генпрокурора заявили про затримання виконувача обов'язків начальника відділення одного з митних постів.