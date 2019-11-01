Сивохо примириться з Пушиліним? Волонтер попередив про небезпеку

Екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, волонтер Георгій Тука заявив: радник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Сивохо досі має погляди, які мав в статусі "голосу Антимайдану".

"Чесно кажучи, очікувати чогось іншого від голосу Антимайдану мені не доводиться. Нічого дивного в цьому для мене немає. Ця людина ніколи не приховувала своїх подібних поглядів", – сказав він OBOZREVATEL, коментуючи заяву Сивохи про "неминучий мир" на Донбасі.

"Я припускаю, що Сивохо готовий примиритися з Пушиліним", - сказав Тука

У цьому контексті волонтер додав: "З його світоглядом, я припускаю, що Сивохо готовий примиритися, наприклад, з Пушиліним. Хоча, у мене є підозра, що переважна більшість громадян нашої країни до подібних кроків не готова".

Як писав OBOZREVATEL, радник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Сивохо заявив, що мир в Україні неминучий, а протилежного хоче лише войовнича меншість. Раніше стало відомо, що Сивохо має всі шанси стати головним переговірником між командою президента Володимира Зеленського та жителями окупованих територій.

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