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1 листопада • оновлено в 12:55
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/ Розслідування

Сивохо примириться з Пушиліним? Волонтер попередив про небезпеку

1.3т Читати матеріал російською

Екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, волонтер Георгій Тука заявив: радник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Сивохо досі має погляди, які мав в статусі "голосу Антимайдану".

"Чесно кажучи, очікувати чогось іншого від голосу Антимайдану мені не доводиться. Нічого дивного в цьому для мене немає. Ця людина ніколи не приховувала своїх подібних поглядів", – сказав він OBOZREVATEL, коментуючи заяву Сивохи про "неминучий мир" на Донбасі.

"Я припускаю, що Сивохо готовий примиритися з Пушиліним", - сказав Тука

"Я припускаю, що Сивохо готовий примиритися з Пушиліним", - сказав Тука

У цьому контексті волонтер додав: "З його світоглядом, я припускаю, що Сивохо готовий примиритися, наприклад, з Пушиліним. Хоча, у мене є підозра, що переважна більшість громадян нашої країни до подібних кроків не готова".

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Сивохо заявив про проведення опитування "Слугою народу" в ''Л/ДНР"

Як писав OBOZREVATEL, радник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Сивохо заявив, що мир в Україні неминучий, а протилежного хоче лише войовнича меншість. Раніше стало відомо, що Сивохо має всі шанси стати головним переговірником між командою президента Володимира Зеленського та жителями окупованих територій.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт
Особи
Георгій Тука Сергій Сивохо Денис Пушилін
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Новини ДНР
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
"У меня есть подозрение, что подавляющее большинство граждан..." А у меня есть подозрение, 73% избирателей этот политический курс поддерживают. А упоротые свидомиты могут валить на Западенщину и организовать там республику Рагуляндию.
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