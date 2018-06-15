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Голодуючому в'язню Кремля стало зле в суді

1.5тЧитати новину російською

Під час судового засідання в окупаційному Роздольненському суді Криму 15 червня українському політв'язню Володимиру Балуху стало зле.

Як повідомляє Крим.Реаліі , голодуючому активісту викликали швидку допомогу і оголосили перерву.

Перед цим суд 15 червня допитав колишню дружину Балуха Наталю.

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Вона пояснила суду, що їй відомо про неодноразові конфлікти Володимира Балуха з начальником ІТТ Роздольненського району Анатолієм Ткаченко. За її словами, Ткаченко постійно ображав Володимира за національною ознакою.

Як відомо, Балух продовжує безстрокову голодовку, яку він оголосив 19 березня 2018 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилися тривожні дані про стан здоров'я Балуха.

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Теми
Російсько-український конфліктПорушення прав людини в Криму
Особа
Володимир Балух
Місце
Україна
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