"Голі, в крові": мати зниклого бійця АТО сама їздила шукати сина в "ДНР"

Мама зниклого безвісти під Іловайськом солдата Ядвіга Лозинська розповіла, які жахи пережила, коли шукала свого сина на Донбасі.

За її словами, у багатьох родичів таких же зниклих хлопців прямо на місці траплялися інфаркти, передає "Гордон".

Останній раз Андрій зателефонував своїй мамі Ядвізі Лозінській 5 вересня 2014 року з чужого телефону і встиг сказати, що потрапив у полон. З тих пір жінка не припиняє пошуки сина. Об'їздила всі морги, куди привозили загиблих солдатів із зони АТО, опитувала товаришів по службі Андрія, які повернулися додому з Іловайська, і всіх, кого набагато пізніше вдалося повернути з полону під час обмінів, а також сама їздила в окупований Донецьк.

"Тоді ж почали привозити убитих. Я зрозуміла, що сталося лихо. Обійшла тоді всі морги, куди привозили загиблих бійців, переглянула всі ці жахливі фотографії. Ви не уявляєте, яке це було випробування! Ніякої психологічної допомоги. Батьків просто садили перед комп'ютером і гортали фото загиблих хлопців. Їх навіть не мили перед фотографуванням. Хоча це належить робити, щоб було видно особливі прикмети. Голі, в крові, з моторошними пораненнями молоді хлопці... Не всі таке випробування змогли пережити. Скільки було інсультів та інфарктів у батьків. Я знаю маму одного бійця, яка після впізнання збожеволіла. Вона до цих пір знаходиться у психіатричній лікарні", - розповіла вона.

Зараз її єдиний син Андрій Лозинський числиться безвісти зниклим. Жінка так і не змогла переконати учасників переговорів включити його в списки на обмін.

Як повідомляв "Обозреватель", головний бухгалтер автовокзалу в Каневі Черкаської області накинулася з образами і погрозами на матір загиблого бійця АТО, заявивши, що на неї треба "скинути бомби".